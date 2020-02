Mini-sandwichs d'épaule de porc braisée façon BBQ et mini-pizzas croustillantes à la viande fumée et cornichons

C’est le week-end du Super Bowl et pour l’occasion, Hugo Saint-Jacques nous prépare deux versions de canapés parfaits pour se régaler!

Mini-sandwichs d’épaule de porc braisé façon BBQ :

Donne 24 canapés et des petits surplus pour les lunchs.

Ingrédients :

12 tranches de pain blanc tranché POM

Marinade sèche :

1 épaule de porc « style picnic (bas d’épaule) » ou d’échine de porc (environ 1200 g/1,2 kg)

¼ tasse (60 ml) de cassonade

2 cuillères à table (30 ml) de moutarde en poudre

1 cuillère à table (30 ml) de paprika

1 cuillère à table (15 ml) de poudre d’ail

1 cuillère à thé (5 ml) de Cayenne moulu

1 cuillère à table (15 ml) de cumin moulu

1 cuillère à table (15 ml) de sel

Jus de cuisson :

1 tasse (250 ml) de sirop érable

2 tasses (500 ml) de bière noire

2 cuillères à table (30 ml) de gingembre haché

1 cuillère (15 ml) d’huile végétale

1 gros oignon coupé grossièrement

½ tête d’ail du Québec

1 tasse (250 ml) de ketchup

¼ tasse (60 ml) de vinaigre de cidre

2-3 branches de thym

Méthode :

Pour la marinade sèche, mélanger tous les ingrédients et frotter la pièce de viande avec le mélange. Couvrir et laisser mariner 10-12 heures au réfrigérateur.

Dans une grande cocotte, faire chauffer l’huile à feu moyen. Y saisir l’oignon, l’ail et les branches de thym. Ensuite, ajouter le reste des ingrédients (sirop, bière, ketchup, vinaigre) ainsi que la pièce de viande marinée et couvrir d’aluminium. Enfourner à 250F (120C) et cuire de 7 à 8 heures.

Une fois cuite, effilocher la viande à l’aide d’une fourchette et la laisser se gorger de son jus de cuisson. Goûter et assaisonner de sel et de poivre si nécessaire. Réserver au chaud pour le montage.

Griller les douze tranches de pain blanc POM au grille-pain et, avec l’aide d’un emporte-pièce circulaire de 2 pouces (5 cm), couper 48 socles pour pouvoir monter 24 petits sandwichs farcis de porc effiloché. Servir simplement ou garnir de vos condiments préférés (mayonnaise épicée, moutarde, ketchup, etc.)

Mini-pizzas croustillantes à la viande fumée

Donne 16 mini-pizzas

Ingrédients :

2 pains hamburger POM (séparer le dessus du dessous)

2 cuillères (30 ml) d’huile d’olive

250 g (8 oz) de bœuf fumé tranché finement

1 tasse (250 ml) de sauce marinara du commerce ou maison

16 tranches rondes de cornichons acidulés

1 tasse (250 ml) de fromage mozzarella râpé

4 feuilles de basilic ciselé

Moutarde jaune du commerce au goût

Méthode :

Préchauffer le four à 400 F (200C).

À l’aide d’un rouleau à pâte, rouler les 4 tranches de pains hamburgers POM (tranches du dessus et du dessous) jusqu’à une épaisseur de 5 mm approximativement. Badigeonner d’huile d’olive et cuire au four sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit croustillant. Retirer du four et conserver sur la plaque.

Ajouter 1 cuillère à table de sauce marinara sur chaque pain. Ajouter la viande fumée, les tranches de cornichons et saupoudrer le tout d’une généreuse portion de fromage râpé. Remettre au four à 400 F 5 minutes pour bien caraméliser le fromage. Couper ensuite les 4 pizzas en 4 pointes et ajouter un trait de moutarde jaune en zigzag sur le dessus et un peu de basilic ciselé.

Servir aussitôt!

Pour plus d’informations, visitez www.gopomgo.ca et pour participer au concours rendez-vous au https://www.sbprivileges.ca/.