Philippe Lapeyrie a pensé à vous, sportifs de salon et amateurs de bons vins! Il vous suggère 3 bouteilles toutes aussi délicieuses les unes que les autres!

DE BONS FLACONS POUR LES SPORTIFS DE SALON

À voir aussi : Du soleil en ce mois de janvier

1. Une bulle américaine pour fêter la victoire de votre équipe préférée!

Brut

Roederer Estate

Anderson Valley - Californie - États-Unis

Code : 294181

Prix : 36,35$

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 9,8 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Cet efficace et fort élégant mousseux est créé dans le nord de la Californie. Sans essayer de le comparer à un grand Champagne, il est fait de la même façon avec les mêmes cépages par un producteur qui fait également du Champagne, la réputée maison Roederer. Il a donc des petits airs de famille, car il offre des similitudes aromatiques et gustatives de ces délicieux vins non tranquilles qui sont issus de cette noble région française. De nombreux canapés à base de fruits de mer, de fromages, de pâte feuilletée ou de poisson lui iront à merveille. Faites-lui sauter le bouchon dans les 2-3 années à venir pour profiter de sa nervosité, de sa jeunesse ainsi que de son éclat.

2. Un blanc espagnol pour les entrées froides!

Rueda 2018

Vendimia Nocturna - Yllera

Castille Léon - Espagne

Code : 13602019

Prix : 17,65$

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Voici un autre tout à fait recommandable blanc ibérique qui est exclusivement fait du cépage verdejo. Ses parfums d’agrumes, de bouquet de fleurs et de fruits à chair blanche sont invitants au plus haut point. En bouche, le produit est vigoureux, tonifiant, net, digeste et al dente comme une pâte qui croque si bien sous la dent. Rien ne cloche, rien ne fait défaut et sans être un grand blanc, il est impeccable pour moins de 18$. Les salades, les sushis, les croquettes de poulet ou de poisson, mais également les crevettes fraîches lui conviendront très bien. Rendez-lui honneur dans les 18 mois suivant son achat pour éviter les déceptions.

3. Un rouge italien hyper caméléon pour les festifs plats à partager!

Rosso Toscana 2018

Altesino

Toscane - Italie

Code : 10969763

Prix : 18,95$

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

On rêve tous de boire de divins Brunello di Montalcino, des Chianti Classico ou même des « super toscans » toutes les semaines. Malheureusement, vous savez très bien que ces flacons de rouge viennent habituellement avec une bonne facture. Je vous propose donc aujourd’hui de mettre la main sur un fragment de ce que peut offrir la splendide Toscane. Sans vous offrir de grandes émotions en dégustation, cette cuvée de la maison Altesino est franchement réussie pour son prix d’ami. Jumelez-le à quelques pointes de pizza bien garnie, à des pilons de poulet ou à une belle assiette de nachos! Les plus patients pourront le laisser somnoler pour un maximum 3 ans dans leur réserve personnelle.