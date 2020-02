Linguines au beurre de noix grillées et herbes fines

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Portions : 4

330 g de linguines

10 ml (2 c. à thé) d’herbes de Provence

2 gousses d’ail pelé et écrasé

30 ml (2 c. à soupe) d’herbes salées

125 ml (½ tasse) de mélange de noix salés

15 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence

2 pincées de piment d’Espelette

90 ml (6 c. à soupe) de beurre

2 gousses d’ail émincées

2 échalotes émincées

250 ml (1 tasse) de blanc de poireaux émincés

60 ml (4 c. à soupe) d’huile d’olive

750 ml (3 tasses) de jeunes pousses de roquette

Sel et poivre du moulin au goût

Dans une casserole, porter à ébullition de l’eau avec les herbes de Provence, les herbes salées et l’ail. Ajouter les pâtes et cuire jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

Pendant ce temps préparer le beurre de noix grillées. Dans une grande poêle, à feu moyen et à sec, faire torréfier et colorer les noix de 5 à 7 minutes. Surveiller pour ne pas les laisser brûler. Retirer du feu et tailler ou broyer grossièrement les noix sur une planche. Incorporer à nouveau dans la poêle, ajouter les herbes de Provence, le piment d’Espelette et le beurre, l’ail, le poireau et les échalotes et cuire à feu doux de 3 à 5 minutes. Saler et poivrer.

Égoutter les pâtes en conservant un peu d’eau de cuisson parfumée. Verser l’huile d’olive sur les pâtes et mélanger.

Incorporer les pâtes dans la poêle, ajouter la roquette, et un peu de jus de cuisson, mélanger délicatement.

Servir aussitôt.