Tout savoir sur Kevin Gohou Jr Maddripp de Révolution

Portrait Révolution

- Kevin a grandi à Paris en France avec sa mère et sa soeur. Il est déménagé à Montréal en 2013 à l’âge de 21 ans pour rejoindre sa mère qui y habitait depuis 2012.

- «Ce qui m’a attiré à Montréal, c’est aussi la mentalité des gens. Ils sont un peu moins pris de tête que les Parisiens. Je me sens comme à la maison ici. J’ai été parti 6 mois pour des projets en Asie et en Europe. Quand je suis arrivé en France, même pas 2 jours après, j’ai dit qu’il fallait que je rentre chez moi, au Québec.» Le premier hiver qu’il a vécu au Québec, il l’a trouvé difficile et très... froid! Il a dû s’adapter à notre langue et à nos expressions.

- Il a commencé le Krump à 15 ans. Il a appris la danse dans un escalier à l’école où il a rencontré la première personne qui lui a montré le Krump, Nasty boy Kurtys. Le grand déclic s’est fait en regardant le film Rize.

- Il a poussé sa danse jusqu’à ce qu’il rencontre le créateur du Krump, son mentor TightEyez. Depuis 2010, il s’entraîne avec lui. C’est TightEyez qui lui a donné son surnom Jr Maddripp. Dans le Krump, ça fonctionne par famille (Fame). Kevin est donc le 2e de sa famille de Krump et TightEyez est le premier. Il a appris le Krump dans la rue et s’est perfectionné par différents stages.

- Il a fait énormément de battles dans sa carrière. Il a voyagé, enseigné, et jugé lors de certains des événements les plus prestigieux partout dans le monde. En 2018, il a tenu le 2e rôle principal dans le spectacle Diva du Cirque du Soleil à Andorre. Il est considéré comme celui qui a ramené le Krump au Canada. En Europe, il est considéré comme «un ancien».

- Révolution = «Mon but avec Révolution est de me rendre le plus loin possible. Si je peux gagner, je ferais venir ma mère habiter ici avec moi parce que je suis tout seul.» Il veut apprendre plus et il veut amener du pur Krump. Il connaît Lydia et les Twins. Pas sa 1ère participation dans une compétition télé. Son moment Révolution le sort de son style de danse!