8 bienfaits du plein air sur la santé

C’est bien connu: en matière de paysages hivernaux, le Québec n’a rien à envier aux grandes destinations vacances du monde et la région de Charlevoix plus particulièrement ne fait pas exception.

Des montagnes de La Malbaie au fjord du Saguenay, les topographies enchanteresses parsèment le territoire, offrant à tous ceux qui les parcourent des moments inoubliables.

Que vous soyez un habitué ou un simple curieux, sachez que la pratique d’activités plein air est un véritable baume pour la santé physique et mentale. Voici quelques-uns des avantages de partir explorer les grands espaces du Québec!



1. Faire le plein de vitamine D

La plupart d’entre nous travaillent enfermés dans un bureau ou dans une bâtisse commerciale. Pourtant, seulement quelques minutes d’exposition au soleil par jour permettent d’obtenir la dose recommandée de vitamine D, qui est essentielle à la bonne santé des os et des dents, au bon fonctionnement des muscles et à l’absorption du calcium.



2. Travailler ses muscles et son cardio

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé cardiovasculaire et mentale ne sont plus à prouver. Le gym vous rebute? Les activités de plein air comme le ski de fond, le patin à glace et la raquette permettent de travailler votre corps entier! Pour des activités plus inusitées, le fat bike et le ski hok (ski raquette) amusent autant les débutants que les pros.

Il suffit de choisir un de ces sports et un lieu enchanteur pour le pratiquer.

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie offre une tonne de sentiers où reconnecter avec sa santé. La navette des glaces et la possibilité de pratiquer des activités sur la rivière, directement dans la Vallée des Glaces, en font un incontournable de la région.

Le centre de plein air Les Sources Joyeuses, situé dans La Malbaie, est un terrain de jeu enchanteur qui convient aux petits comme aux grands sportifs. Situé dans un décor féérique au beau milieu du cratère de Charlevoix, cet espace allie paysages époustouflants et activités physiques vivifiantes, le tout à un prix résolument abordable.

3. Diminuer le stress et l’anxiété

Plusieurs études ont démontré que passer du temps à l’extérieur diminue les effets du stress, de la dépression et de l’anxiété. En effet, le contact avec la nature diminuerait le taux de cortisol (l’hormone liée au stress) dans le sang en plus de stimuler la production d’endorphine et de dopamine.



4. Se ressourcer

L’agitation constante des grands centres urbains et des routes qui les entourent, peut, à long terme, devenir un irritant invisible. En passant du temps loin du bruit, des lumières et des foules, vous pourrez libérer votre esprit et faire le point sur votre quotidien afin de réellement vous connecter à vos besoins et à vos désirs.



5. Tonifier le système immunitaire

Eh oui! Notre système immunitaire serait renforcé lors d’un contact de quelques heures avec la nature. On attribue cet effet à l’oxygène et aux composantes de l’air frais, mais également à la réponse chimique de notre corps face à la forêt.



6. Garder le cerveau en forme

Afin de prévenir le vieillissement du cerveau, les experts recommandent de rester actif intellectuellement. Pour ce faire, il suffit de pratiquer des activités stimulantes sur le plan cognitif comme les mots croisés, la lecture... ou même s’atteler à un nouveau sport. Si vous n’avez jamais essayé le fat bike, ces vélos aux pneus surdimensionnés qui adhèrent à la neige et à la glace, dirigez-vous dans la Vallée des glaces du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Là-bas, vous serez en mesure de rouler sur la riviè re gelée, juste au pied des montagnes.



7. Améliorer le sommeil

Vous souffrez d’insomnie? Le simple fait de laisser la lumière naturelle nous réveiller contribuerait à se sentir plus reposé. De plus, sachez qu’une promenade de deux heures en forêt permet un sommeil de plus grande qualité.



8. Tisser des liens

Passer du temps en famille ou entre amis est bénéfique pour l’humeur, le stress et la santé mentale. Les activités de plein air sont souvent plus agréables lorsque pratiquées en petit groupe — invitez vos proches à s’y adonner avec vous!



N’attendez pas pour profiter de tout ce que la nature peut vous offrir! Avec sa large gamme d’activités et ses montagnes irrésistibles, la région de La Malbaie est la destination plein air par excellence où s’amuser cet hiver.