Tempête: les écoles déjà fermées vendredi

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé, dès ce jeudi soir, la fermeture de leurs écoles ce vendredi en prévision de la tempête hivernale qui touche présentement une grande partie du Québec.



Voici la liste des écoles fermées dans la grande région de Montréal:

La commission scolaire de Montréal InclusionCSDM

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

La commission scolaire Lester B. Pearson

La commission scolaire English Montreal

La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

La commission scolaire de Laval

La commission scolaire Marie-Victorin



En Estrie et dans Chaudière-Appalaches, la commission scolaire des Appalaches a publié un avis de fermeture pour ses écoles primaires et secondaires ainsi que leurs centres de formation professionnelle et des adultes.



Dans les environs de Québec, la commission scolaire des Découvreurs a annoncé la fermeture de l’École Madeleine-Bergeron ainsi que le secteur de l’autisme de l’École St-Michel.



La décision concernant les autres écoles se prendra demain matin, vendredi entre 5h et 6h, selon la publication de la commission scolaire. N'hésitez pas à suivre Salut Bonjour pour un suivi d'heure en heure sur l'états des écoles et l'état des routes.





Consultez la liste des écoles fermées ici.





Les cégeps et universités



Le cégep de Thetford a annoncé la suspension de ses cours, vendredi, mais indique que l’établissement sera tout de même ouvert. La plupart des autres établissements scolaires ont indiqué, sur leur page Facebook, qu’ils demeuraient ouverts et qu’ils surveillaient la situation de près.



La commission scolaire de la Région-de-Sherbooke, quant à elle, avait déjà une journée pédagogique prévue à son calendrier - un avis a tout de même été publié sur Facebook annonçant la fermeture de tous les services de garde vendredi. La commission scolaire des Grandes-Seigneuries, sur la Rive-Sud de Montréal, avait, elle aussi, déjà planifié une journée pédagogique ce vendredi.