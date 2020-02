Les 7 endroits les plus romantiques sur la terre

Vous cherchez un peu d’inspiration pour une prochaine escapade romantique avec votre chéri(e)? Voici quelques valeurs sûres un peu partout sur la planète, qui vous donneront envie de vous aimer un peu plus fort.

L’IRLANDE

Avec ses collines, ses villages colorés et ses arcs-en-ciel, l’Irlande se classe assurément parmi les destinations les plus romantiques d’Europe. Traversez les petits ponts de Dublin, sillonnez les routes étroites du Connemara, embrassez-vous sur la Chaussée des géants et réservez une nuit dans un château!

MAUI, HAWAII

La jolie île de Maui se retrouve souvent dans les listes de destinations romantiques à découvrir. C’est probablement à cause de ses envoûtantes plages de sable noir ou blond. De ses beaux hôtels et condos au bord de l’eau. De son volcan sacré Haleakala. Et de ses cascades au pied desquelles se baigner en amoureux.

LES LACS ITALIENS

Villages élégants, châteaux anciens, villas de luxe et délicieuse gastronomie: voilà ce qui vous attend sur les rives des grands lacs italiens. Pas trop loin de Milan, le lac de Côme (que Lonely Planet décrit comme le «James Bondien» d’entre tous) attire la jet-set depuis des décennies. Près de Vérone (la ville de Roméo et Juliette), c’est le lac de Garde qui vous accueillera avec ses vues sur les Alpes et sa douceur de vivre.

PARIS

Il ne faut surtout pas bouder les grands classiques. Entre les rues de Montmartre, la tour Eiffel illuminée, les jardins du Luxembourg, les grands musées et les terrasses des bistros, vous aurez du mal à ne pas tomber sous le charme de la capitale française, surtout si vous y allez au printemps quand tout refleurit.

BORA BORA ET LES ÎLES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Bora Bora et ses voisines sont encore plus belles que vous les imaginez. Si votre rêve est de séjourner dans une villa sur pilotis, de nager dans un lagon turquoise, de vous promener avec des fleurs dans les cheveux et de voguer jusqu’à de toutes petites îles désertes, commencez... à économiser!

LA CÔTE DU MAINE

Pas envie de grandes extravagances? Roulez jusqu’au Maine pour profiter de l’air du large et du charme de la Nouvelle-Angleterre. Réservez une petite maison ou logement Airbnb dans des ville s coquettes comme Ogunquit ou Kennebunkport, ou partez au nord de Portland si vous aimez les paysages plus sauvages. Pour avoir les plages juste pour vous, voyagez en juin ou à l’automne quand les vacanciers se font rares.

L’ISLANDE

Votre couple carbure à l’aventure? Peut-être aimeriez-vous explorer les grands espaces de l’Islande. Partez en plein hiver pour admirer les aurores boréales en amoureux au milieu des glaciers ou des volcans, avant de vous réchauffer dans des sources thermales naturelles ou un joli resto de la capitale.