Essayez cette succulente recette de Pétoncles saisis du chef Hugo Saint-Jacques présentée par SB cuisine.

Pétoncles saisis à l'unilatéral, purée de panais, arachides épicées et feuilles de céleris à l'huile de noisette

Préparation : 10 minutes Cuisson : 20 minutes Portions : 4 portions de 3 pétoncles

Ingrédients

Purée de panais :

1 livre (454g) de panais pelés et coupés en petits morceaux

1 litre (4 tasses) eau

500 ml (2 tasses) Lait 2%

2 cuillères à table (30ml) Beurre salé

3 cuillères à table (45ml) Crème 35%

Qs Sel et poivre

Arachides épicées :

1 tasse (250ml) Arachides écalées

2 cuillères à table (30ml) Miel blond

1 cuillère à thé (5ml) Flocons de chili

1 cuillère à thé (5ml) Coriandre moulue

1 cuillère à thé (5ml) Cumin moulu

1 cuillère à table (15ml) Sauce soja faible en sel

Pétoncles:

12 pétoncles (10-20 ou U-10) nettoyés

2 cuillères à table (30ml) de beurre salé

2 cuillères à table (30ml) d’huile végétale

QS Sel et poivre

Salade de feuilles de céleris :

2 tasses (500ml) de feuilles de Céleris fraîches

¼ tasse (60ml) d’huile de noisette

1 cuillère à table (15ml) miel blond

2 cuillères à table (30ml) de vinaigre balsamique blanc

1 cuillère à table (15ml) Moutarde à l’ancienne

Préparation

ÉTAPE 1

Pour la purée, dans une grande marmite, faire bouillir l’eau et le lait. Ajouter ensuite le panais couper en cubes et cuire de 15-20 minutes jusqu’à ce que le panais soit bien tendre. Passer au tamis et disposer les morceaux de panais dans le mixeur avec le beurre et la crème. Assaisonner de sel et poivre et réserver au chaud.

ÉTAPE 2

Pour les arachides, préchauffer le four à 350 Celsius. Mélanger les ingrédients ensemble dans un bol et disposer sur une plaque tapisser de papier parchemin. Cuire au four 10 à 15 minutes. Laisser ensuite refroidir à la température pièce et réserver pour le montage.

ÉTAPE 3

Pour la salade de feuilles de céleris, disposer l’huile, la moutarde, le miel et le vinaigre. Ajouter un filet de vinaigrette sur les feuilles de céleris et assaisonner de sel et poivre. Vous pouvez ajouter des feuilles de coriandre fraîche aussi pour ajouter un peu plus de fraîcheur. Réserver au frais pour le montage.

ÉTAPE 4

Pour les pétoncles, chauffer un poêlon de fonte à feu fort. Pendant ce temps, assaisonner de sel et poivre les pétoncles. Ajouter l’huile et le beurre puis lorsque le beurre commence à mousser, disposer les pétoncles et les laisser cuire sur la même face de 50 à 75 secondes. Une fois que la coloration est à votre gout, retirer sur un papier absorbant et préparer vous pour le montage.

ÉTAPE 5

Pour le montage, dans le centre d’une assiette, disposer une généreuse portion de purée de panais. Ajouter 3 pétoncles sur la purée, côté coloré vers le haut. Ajouter des arachides épicées et une belle portion de feuilles de céleris à l’huile de noisette. Terminer avec quelques pétales d’oignons marinés et servir aussitôt.