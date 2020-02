Spécial Saint-Valentin

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc caressant, sensuel et pénétrant du pays de Roméo et Juliette!

Soave Colli Scaligeri 2018

Filippo Filippi

Vénétie - Italie

Code : 12129119

Prix : 24,25 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un assortiment de sushis, du saumon fumé, des crevettes fraîches, un tartare de pétoncles...

Ce vin blanc italien est à cent lieux des nombreux Soave minces, aqueux, sans vertu, ni profondeur et généralement bien garnis de sulfite. Des vieilles vignes de grosso modo 80 ans de garganega cultivées en haute altitude, une culture bio, aucun sucre résiduel, un vin ni filtré, ni collé ainsi que très peu soufré. Tout est là pour nous offrir un blanc vivant, sphérique, all dente, vigoureux et plein d'énergie. Du beau boulot à l'italienne! Je n'aurais même pas peur de l'oublier 2 ou 3 ans en cave.

2- Un séduisant et fort efficace rouge rhodanien!

Côtes du Rhône 2016

La Solitude - Domaine de la Solitude

Rhône - France

Code : 13612508

Prix : 16,90 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Une fondue chinoise ou une raclette.

Goutée pour la première fois la semaine dernière, cette cuvée de la vallée du Rhône nous a rapidement séduits en dégustation Mathieu et moi. Rien d'hyper complexe, mais d'une efficacité exemplaire pour son petit prix. On sent la chaleur du sud de la France en humant le vin, on goute un produit qui a su profiter du généreux soleil de cette merveilleuse région viticole française. Les flaveurs de poivre long, d'olives noires et d'herbes provençales sont présentes. Rien n'accroche en bouche et c'est franchement réussi. Les plus patients sauront l'attendre encore 3 ou 4 ans.

3- Un irrésistible, imprégnant et hyper charmant vin américain!

Tête à Tête 2011

Domaine de la Terre Rouge

Sierra Foothills - Californie - États-Unis

Code : 10745989

Prix : 30,50 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des côtelettes d'agneau, un risotto au magret de canard, une pièce de filet mignon...

Nous nous somme une fois de plus RÉGALÉS en goûtant cet assemblage de syrah, de mourvèdre et de grenache! C'est épicé, savoureux, détaillé... Et comme le vin a presque 9 ans d'âge, il est passablement évolué et ça lui va à merveille! Très peu de bois, pas du tout de sucre ni artifice techno sont au rendez-vous. L'homme derrière cette bouteille se nomme Bill Easton et c'est incontestablement un des meilleurs vinificateurs nord-américains. Les quantités sont bonnes en succursales à travers le Québec et le produit en vaut largement les 30 $ demandés. Buvez-le dans les 2 prochaines années pour pleinement en profiter.