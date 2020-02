Les années passent et Josée Lavigueur demeure incontestablement la reine de l’activité physique au Québec. Ayant vendu plus de 600 000 copies de ses DVD et cassettes en plus de 30 ans de carrière, elle lancera son 35e DVD le 11 février prochain, 28 jours pour un corps ferme - L’ultime.

