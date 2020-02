«Êtes-vous des soeurs?» : une étude explique pourquoi vous ressemblez à votre meilleur(e) ami(e)

Vous arrive-t-il de vous faire demander si vous êtes des soeurs ou des frères, lorsque vous êtes avec votre meilleur(e) ami(e)? Évidemment, vous répondez à la négative, mais vous savez au fond de vous que quelque chose d'unique vous unis. Il existe une raison scientifique à ce phénomène : la voici.

Tout d'abord, selon une étude de Society for Personality and Social Psychology, le tout peut s’expliquer grâce au principe de l’homophilie, dans lequel il serait commun d’entrer en relation avec des personnes qui sont similaires à nous.

Il est donc normal, selon cette théorie, que certaines personnes deviennent amies puisqu’elles se ressemblent physiquement, qu’elles partagent les mêmes goûts et habitudes et qu’elles ont un passé semblable.

De plus, l’étude explique qu’en passant du temps avec une personne, les goûts peuvent se développer et changer en fonction de l’autre. Ainsi, la façon de se maquiller et de s’habiller, les goûts musicaux, la gestuelle et les expressions d’une personne deviennent contagieux pour l’autre, et vice-versa.

Également, l'étude explique que les visages et les traits des amis tendent à se ressembler avec le temps. En gros, le front, les rides et les formes du visage changent et prennent des tournures similaires, à force de partager les mêmes mimiques, les fous rires et les moments ensemble. Cute, non?

Donc la prochaine fois qu’on vous demandera si vous et votre meilleur(e) ami(e) êtes de la même famille, vous pouvez répondre oui. Vous l’êtes un peu, mais psychologiquement!