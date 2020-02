Essayez cette superbe recette végétarienne de Tofu parmigiana concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

TOFU PARMIGIANA

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Marinade : 1 à 12 heures – Cuisson : 5 à 6 minutes

Ingrédients

1 l (4 tasses) tomates Cerise

450 gr (16 oz) tofu ferme, en tranches d’½ ‘’ d’épaisseur

1 oignon rouge, émincé

2 gousses d’ail, hachées

90 ml (6 c à table) huile d’olive

75 ml (5 c. à table) feuilles de basilic, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

90 ml (6 c à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) fécule de maïs

250 ml (1 tasse) sauce tomate

1 boule de mozzarella, en tranches

125 ml (1/2 tasse) olives vertes

4 portions de tagliatelles cuites

Qs huile pour la cuisson

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol, mélangez les tomates Cerise, le tofu, l’oignon, l’ail, l’huile d’olive, le basilic, les herbes de Provence, le vinaigre et laissez mariner, au minimum 1 heure et 12 heures si possible.

ÉTAPE 2

Préchauffez le four, la grille au centre sur gril (broil).

ÉTAPE 3

Retirez de la marinade, puis enfarinez dans la fécule de maïs, le tofu.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, avec un peu de gras faites revenir le tofu dans l’huile, jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartissez les tranches de tofu, couvrez de sauce tomate, de mozzarella et laissez gratiner au four, 5 minutes.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans la même poêle chaude, faites revenir les tomates, l’oignon, l’ail, toute la marinade et les olives, 2 à 3 minutes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Ajoutez les pâtes, mélangez le tout.

ÉTAPE 8

Servez les tagliatelles, accompagnées d’un morceau de tofu gratiné.