Ces trois signes astrologiques préfèrent ne PAS fêter la Saint-Valentin

Il y a ceux qui prévoient demander leur douce moitié en mariage le jour de la Saint-Valentin et il y a les autres, ceux pour qui la Saint-Valentin est un jour comme les autres. Si vous comptiez célébrer le 14 février avec l’un de ces trois signes, vous en serez avertis...

Bélier

Le Bélier est probablement le plus indépendant du zodiaque. Il vous faudra oublier tout de suite l’idée de lui offrir un premier baiser en public : il est de nature plus discrète en ce qui concerne sa vie personnelle. Par contre, le Bélier aime les défis. Plutôt que de lui organiser une Saint-Valentin de rêve, mettez-le au défi de tout préparer : on vous promet une soirée enflammée.

Sagittaire

Les sentiments doivent être partagés de façon simple et directe avec lui. Le Sagittaire n’hésitera pas à dire à son partenaire combien il l’aime, et ce, tous les jours. En fait, ce que vous voyez de lui au quotidien, c’est ce qu’il est. Il n’embarquera pas dans le jeu de la séduction de la Saint-Valentin. C’est trop « faux » pour lui. Toutefois, le Sagittaire est un éternel optimiste, qui accueillera vos petites attentions avec joie, si vous en aviez prévu.

Verseau

Comme le Verseau croule déjà sous les invitations et les cadeaux en février, son mois de fête, il se passera volontiers d'une sortie de plus à la Saint-Valentin. Le Verseau est un anticonformiste. Ce qui relève des clichés et des traditions, très peu pour lui. En raison de sa nature, ce n’est pas un grand romantique, mais il est un grand créatif! Peut-être que si vous le surprenez avec une idée créative, vous le charmerez... qui sait?