12 choses à éviter si vous vous mariez cet été

Un mariage, c'est l'événement d'une vie. Loin de nous l’idée de faire monter la pression... au contraire! Lisez ce qui suit et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles!

Allison Forbes, planificatrice extraordinaire et fondatrice de Raisonnable, partage a vec nous une liste des faux-pas les plus communs.

Voici la liste des erreurs à éviter:

1. S’éparpiller

Choisissez cinq priorités et revenez-y tout au long de la planification de l’événement pour éviter de prendre des décisions impulsives.

2. Sous-estimer l’importance du photographe

Les photos, c’est le seul élément tangible qu’il vous restera du mariage. Calculez cette dépense dans votre budget et prenez le temps de bien choisir votre photographe.

3. Penser que le DIY, c’est simple!

Si vous prévoyez intégrer des éléments faits à la main à votre mariage, il est impératif de considérer: le coût du projet, le temps requis, l’installation, le transport et le démontage. Il faut aussi savoir déléguer, et s’assurer de bien vivre avec l’incertitude. Le DIY, c’est parfois imprévisible!

4. Sous-budgéter

Il est important de s’informer sur le prix réel de chaque dépense. Lorsque vous vous direz, «c’est ça que je veux», demandez-vous immédiatement: «combien ça coûte?» Sinon, vous pourriez rapidement faire exploser votre budget.

5. Se fier uniquement à la corbeille nuptiale

Il est difficile d'anticiper la contribution réelle des invités. Il faut donc vous assurer d'avoir d'autres sources de financement pour votre mariage.

6. Prévoir plus de quatre services au repas

Être assis pendant plus de trois ou quatre services, c’est un peu trop long. Le mariage, c’est une question d’énergie. Pour ne pas amortir les invités, il faut savoir canaliser leur énergie au bon moment. En plus, être assis à côté des mêmes personnes trop longtemps ne permet pas une cohésion optimale au sein du groupe.

7. Signer un contrat de salle sans bien comprendre les inclusions

Quel est le coût par personne, quelle est la capacité de la salle et sa dimension, quel matériel audiovisuel et quels meubles sont compris? Mais encore, en louant des meubles, devrez-vous entreposer vous-mêmes ceux qui se trouvent déjà dans la salle? Il est essentiel de bien comprendre l’offre de service. Lorsque le contrat est signé, il est trop tard pour changer quoi que ce soit!

8. Ne pas tester le menu

Surtout si la nourriture est une priorité pour vous. Plusieurs salles imposent le menu de leur restaurant, ou sont associées à un traiteur. Certains mariés ne connaissaient pas cette réalité avant de signer, d’autres n’avaient pas pris le temps d’essayer le menu, ou avaient peur de subir un refus en demandant de le faire.

9. Essayer sa robe la veille du mariage

C’est souvent ce que font les mariées, et cet essayage de dernière minute peut causer beaucoup d’anxiété. On essaie la robe lorsqu’on la magasine, au moment des retouches, deux semaines avant le mariage et ensuite, on la range!

10. Attribuer des rôles trop précis à ses amis

D’allouer un rôle-clé à un proche lors d’un jour aussi important, c’est un pensez-y-bien. Si le DJ est votre ami, et que votre mère est en charge de la salle, ça peut causer des malentendus, des déceptions ou des malaises. Sans avoir à engager un ou une planificateur(trice) pour votre mariage, vous pourriez faire appel à un ou une coordinateur(trice). Certains experts, comme c'est le cas chez Raisonnable, offre d'ailleurs des services de consultation à l'heure.

11. Oublier de manger durant la journée

Avec le stress, les mariés peuvent oublier de diner. À un moment au cours de la journée, ils en viennent à manquer d’énergie. Il y a aussi l’effet de l’alcool qui se fait alors sentir plus rapidement!

12. Vouloir tout contrôler le jour du mariage

Il ne faut pas oublier que le jour du mariage, c’est comme une chanson. Dès qu’on a appuyé sur «jouer», la journée suit son cours. On doit lâcher prise et en profiter. Comme tous les autres jours de votre vie, la journée de votre mariage comptera 24 heures, pas plus!