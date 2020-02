5 idées d'aménagement pour un petit espace

Il n’est pas toujours évident d’aménager efficacement un condo ou un petit appartement. Mais il existe des solutions fonctionnelles développées par les experts. En voici cinq qui ne manquent pas de style.

1. PIÈCE MULTIFONCTION

Dans son petit condo urbain, la styliste Geneviève Simard a aménagé une pièce qui sert de bureau, de buanderie et de chambre d’amis. Le mobilier malin permet de passer à l’une ou l’autre de ces fonctions sans trop d’effort: le bureau ergonomique sur roulettes se déplace aisément, les laveuse et sécheuse superposées sont camouflées derrière une porte coulissante, tandis que les trois gros poufs se transforment en lit confortable lorsque des amis sont de passage. Futé!

Drew Hadley

2. CLOISONNER... OU NON!

Les portes traditionnelles exigent un espace de dégagement, ce qui devient contraignant quand on manque de place. Solution? Lorsque c’est possible, on élimine des portes pour les remplacer par des modèles coulissants encastrés ou sur rail afin de cloisonner seulement quand c’est nécessaire. On aime l’idée de faire de la porte un élément- vedette grâce à une couleur punchée.

Tracey Ayton

3. MUR DE RANGEMENT

Même une petite chambre peut contenir de nombreux espaces de rangement, à condition que l’on fasse preuve d’inventivité. Par exemple, on peut faire installer des tablettes au-dessus des portes et des fenêtres et ajouter

des boîtes sur roulettes sous le lit. Ici, on a tiré profit du renfoncement à la tête du lit en y fixant des armoires et des casiers ouverts pour les livres. La structure, dans laquelle on a intégré l’éclairage, se fait enveloppante comme une alcôve.

Ryan Brook

4. BUREAU MURAL

Un bureau mural complété par des étagères: voilà une façon de créer une zone de travail efficace sans empiéter sur l’espace au sol, que ce soit dans une chambre, un séjour ou une salle à manger. Une jolie chaise de bureau et quelques accessoires déco contribueront à intégrer ce coin pratique à l’espace tout en douceur. Il est important, toutefois, d’adopter une bonne routine de rangement à la fin de chaque journée.

Drew Hadley

5. VIVE LA BANQUETTE!

Il n’y a jamais trop de solutions de rangement dans une cuisine. Parmi celles qui font l’unanimité: la banquette. Non seulement il est possible d’y loger une foule de choses, mais c’est aussi un meuble qui s’avère fort pratique lorsqu’on se retrouve plus nombreux autour de la table. Pour le rangement, on peut choisir des armoires classiques en façade, comme c’est le cas ici, ou un siège rabattable.