5 endroits incontournables à découvrir en motoneige dans Charlevoix

Entre la raquette, le ski de fond et le ski alpin, on oublie parfois que parcourir un sentier de motoneige est l’une des meilleures manières d’admirer les superbes paysages québécois.

Pour ce faire, le secteur de La Malbaie dans la resplendissante région de Charlevoix, donne à voir une panoplie de boisés et de montagnes. Il s'agit d'un cadre enchanteur où se balader à motoneige, profiter des larges bordées de neige typiques de la région et se laisser porter par les points de vue à couper le souffle!

Que vous soyez passionné ou néophyte, voici cinq endroits à retenir pour votre prochaine escapade en motoneige près de La Malbaie.

1. Sentier provincial #83 - Mont à Peine

En partant de La Malbaie, empruntez le sentier provincial #83 qui sillonne les forêts de la région jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La piste longe le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et ses nombreuses vallées enchanteresses. Peu après votre départ, il est possible de dévier légèrement de votre chemin pour vous rendre à la falaise Mont à Peine où vous aurez un point de vue imprenable sur Charlevoix et son dénivelé de près de 1000 mètres. Par beau temps, vous pourrez y observer les montagnes et le fleuve.

2. Montagne de la Croix de Clermont

Le sommet de La Montagne de la Croix de Clermont vous offre une vue panoramique sur la ville, la vallée de la rivière Malbaie, l’arrière-pays de Charlevoix et, par temps clair, le fleuve Saint-Laurent. Tout en haut du sentier, vous trouverez aussi des panneaux d'interprétation vous renseignant sur l'histoire, le patrimoine et la culture de la région. Vous pourrez vous y rendre facilement à partir du sentier provincial #3.

3. Sentier régional #378 - Mont Grand-Fonds

Le Mont Grand-Fonds est bien connu pour sa station de ski alpin chaleureuse, un incontournable que fréquentent petits et grands skieurs depuis des années. Le sentier régional #378 permet de s’y rendre facilement. Vous pourrez profiter du chalet et y faire une pause bien méritée en milieu de journée.

4. Mont Thérèse-Casgrain

Le Mont Thérèse-Casgrain est un incontournable de la région pour tout amateur de beaux paysages et de vues impressionnantes! Au plus haut point du sentier, vous aurez une vue magnifique des pistes enneigées du Mont Grand-Fonds et de la rivière Malbaie. Le point de vue est accessible par le sentier local #54. Pour le rejoindre, emprunter le sentier provincial #3 ou encore via le sentier régional #378.



5. Sentier régional #377 - Isle-aux-Coudres

Ce minuscule sentier régional de quelques dizaines de kilomètres est accessible par traversier via Saint-Joseph-de-la-Rive. Après une courte traversée en bateau, on parcourt l’île et ses terres agricoles avant d’arriver à la pointe, où le point de vue sur le Saint-Laurent glacé et le soleil d’hiver est imprenable.



Si vous ne possédez pas votre propre motoneige, sachez que plusieurs clubs et organisations touristiques de Charlevoix offrent la location d’engins et d’équipements complets à la journée. Plusieurs excursions guidées sont également disponibles si vous souhaitez vous initier en douceur à ce sport.



Avec ses paysages enneigés et ses sentiers éblouissants, le secteur de La Malbaie est la destination tout indiquée pour une escapade en motoneige cet hiver.