Les plus cool activités à faire à la relâche avec les enfants partout au Québec

La relâche scolaire, elle arrive à grands pas. Si les enfants ont droit à une pause bien méritée, les parents, eux, devront redoubler d'originalité pour les divertir. Voici des suggestions amusantes à faire partout au Québec.

REFUGE PAGEAU

Amos, Abitibi-Témiscamingue

Déjà 30 ans que la famille Pageau accueille dans son refuge des animaux sauvages, blessés ou sauvages. Selon le moment de votre visite, vos enfants pourraient y voir des orignaux, des ours, des loups, des cerfs de Virginie, des ratons laveurs ou des oiseaux de proie.

FATBIKE

Saint-Joseph-de-Kamouraska, Bas-Saint-Laurent

Votre plus jeune a de l'énergie à revendre. Pourquoi ne pas l'initier au Fatbike, un sport intense qui lui permettra de dépasser ses limites et d'être fier de lui? À vos vélos!

NOCTURIA

Parc national de la Yamaska, Estrie





Pour une autre année, le Parc national de la Yamaska accueille parents et enfants pour une soirée sous les étoiles. Munis de raquettes et de lanternes de couleurs, les enfants pourront remonter la rivière sur 2,5 kilomètres. Celle-ci sera enchantée, l'instant d'une soirée.

TRAÎNEAU À CHIENS

Charlevoix

Charlevoix est un endroit où il fait bon vivre. Pour profiter pleinement de ce qu'elle a à offrir, plusieurs établissements proposent de sortir faire du traîneau à chiens, sur une piste joliment enneigée.

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

Valcartier, Québec

Les températures sont clémentes et le soleil est au rendez-vous? On glisse à l'extérieur avec les enfants sur des pistes enneigées. Les températures sont maussades et la pluie s'est mise de la partie? Pas de soucis, on s'amuse à l'intérieur au Bora Parc.

CHOUETTE À VOIR!

Saint-Jude, Montérégie

Cette activité propose une immersion dans le monde des oiseaux de proie. Ce sera l'occasion pour les enfants de les approcher et d'en apprendre davantage sur leurs habitudes.

Festival Montréal joue

Montréal

Pour une huitième année consécutive, le festival propose de découvrir la culture ludique de la métropole à travers plusieurs centaines d'activités. Un événement dont vous êtes le héros.