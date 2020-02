On vient de célébrer les 50 ans de l’alunissage en 2019, et on rêve maintenant de Mars. Dans ce contexte, le Centre des sciences de Montréal présente une nouvelle exposition: Voyage dans l’espace. Notre équipe a reçu Sara Arsenault, Chargée de projets au Centre des sciences, pour nous en parler et nous faire déguster des sandwichs à la crème glacée de l'espace.

