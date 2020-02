6 erreurs déco à éviter

Un mauvais éclairage, un décor surchargé, des cadres mal placés... Voici quelques-unes des principales erreurs commises par les décorateurs amateurs, mais surtout, comment les corriger facilement!

1. ACCROCHER LES RIDEAUX TROP BAS

Accrochez-les le plus près possible du plafond. Même les fenêtres les plus petites paraîtront ainsi plus grandes!

2. CHOISIR UN TAPIS QUI EST TROP PETIT

Votre sofa mesure 84 po (213 cm)? Le tapis devrait faire au moins 108 po (274 cm). Pour la chambre, on le choisit au moins 12 po (30 cm) plus large que le lit. Vous craquez pour un tapis trop petit? Superposez-le à un tapis de jute ou de sisal de couleur neutre.

3. ACCROCHER LES CADRES TROP HAUT

Les tableaux devraient toujours se trouver au niveau des yeux. Un truc infaillible: Divisez le mur en quatre sections sur l’axe horizontal. Vos tableaux devraient se trouver dans la deuxième section à partir du haut.

4. ALIGNER TOUS LES MEUBLES LE LONG DES MURS

Créez plutôt des espaces propices à la conversation autour d’une petite table ou délimités par un tapis, spécialement dans le séjour et la salle familiale. Pousser les meubles contre le mur fera paraître la pièce plus petite. Si la l'espace le permet, un dégagement d’environ 12 po (30 cm) la fera paraître beaucoup plus spacieuse.

5. METTRE TROP DE COUSSINS

Les coussins sont une belle façon de donner de la personnalité à sa déco, mais, en trop grande quantité, ils donnent à la pièce l’allure d’un grand magasin. Si l’on doit en retirer quelques-uns avant de pouvoir s’asseoir confortablement, c’est un signe qu’il y en a trop!

6. NE PAS VARIER LES SOURCES D’ÉCLAIRAGE

Bien sûr, un éclairage de plafond est très pratique, mais c’est souvent insuffisant et pas toujours très flatteur. Optez également pour des lampes de table, des lampes sur pieds et des appliques au mur pour varier l’intensité et contrôler l’ambiance.