À ne pas manquer au Salon National de l'Habitation

Le Salon National de l'Habitation de Montréal se tiendra au Palais des Congrès du 12 au 15 mars prochain. Voici 3 exposants à ne pas manquer.

Bonneville

MAISON JAYDEN

Constructeur officiel de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville pour une sixième année consécutive, les Industries Bonneville ont créé cette fois-ci une maison inspirée du courant Mid-Century. Du nom de Jayden, l’Enfant Soleil ambassadeur du projet, cette demeure de plus de 2000 pi2 est un plain-pied divisé par un palier, de manière à produire des transitions simples entre les pièces. Ce palier fait également office de séparation entre la zone privative des chambres et l’immense aire de vie commune, où trône un spectaculaire foyer s’élevant jusqu’au sommet du plafond cathédrale en pin. En se procurant un billet à 10 $, on sert une bonne cause, tout en ayant la chance de gagner la maison!

Salon national de l'habitation

DU JARDIN DANS MA VIE

Les spécialistes de l’industrie horticole vous attendent au cœur d’une oasis de verdure. Que vous rêviez d’un balcon verdoyant, d’une terrasse invitante ou d’un potager généreux, c’est l’endroit où s’inspirer et en apprendre davantage sur les tendances: agriculture urbaine, aménagement comestible, toits verts, jardinage en contenants, et plus encore! Les enfants sont également attendus au centre de la zone pour vivre une expérience interactive de jardinage au profit d’Opération Enfant Soleil.

Gautier

GAUTIER: MEUBLEZ, VIVEZ

Avec les canapés de la collection DOMINO, modulables à l’infini, jouez la surprise ou la sobriété! On peut en effet intervertir les éléments comme bon nous semble, selon les besoins du moment. La collection propose plus de 350 couleurs en fonction du type de revêtement choisi: tissu, microfibre, cuir ou polyuréthane. Plusieurs options sont offertes pour correspondre à tous les goûts: têtières et dossiers fixes ou inclinables, chaise longue, accoudoir décoratif ou intégrant un rangement, etc. On peut même combiner les revêtements (tissu et cuir), selon le style désiré. Gautier, à Blainville, est spécialisé dans le mobilier contemporain. Du salon à la salle à manger, de la chambre à coucher jusqu’au rangement sur mesure, laissez-vous séduire par la salle de présentation de 7500 pi2. Venez nous rencontrer au Salon, kiosque 617. meubles-gautier.ca

