Gino célèbre la Saint-Valentin d’une façon toute particulière : découvrez comment

La Saint-Valentin, ce n’est pas une fête comme une autre pour Gino Chouinard et sa famille. D’ailleurs, notre animateur a pris congé le 14 février (vous avez peut-être remarqué!) pour célébrer l’amour avec les siens.

Fêtes-tu la Saint-Valentin en couple ou en famille?

Les deux! La Saint-Valentin, on la fête d'abord en famille, chez nous. Cette année, c’est particulier, car mes enfants ont un congé scolaire le 14 février. Ma blonde et moi avons donc pris congé pour pouvoir fêter ça ensemble.

À quoi ressemble une journée de la Saint-Valentin chez les Chouinard?

Chez nous, on célèbre l’amour au sens large. On décore la maison! On a des bacs de décorations de Noël et d’Halloween ainsi que deux bacs de décorations de Saint-Valentin. Les enfants décorent à leur façon. On a des autocollants qu’on appose dans les fenêtres, les cadres. On a aussi des nappes et des serviettes de table de Saint-Valentin. Les enfants vont aussi choisir le menu. Ça risque d’être du pâté chinois.

Si la Saint-Valentin est célébrée au sens large, faites-vous autre chose?

Il y a un soir, cette fin de semaine, où nous allons aller souper avec des amis pour célébrer la Saint-Valentin d’amitié.

Comment soulignes-tu la Saint-Valentin avec ta blonde?

On va se faire un souper, ma blonde et moi, un autre soir que le 14 février. Ça risque d’être au courant de la semaine prochaine. Je vais sortir ma blonde dans un restaurant ou je vais lui faire un souper qu’elle aime. Quand je lui fais à manger, je lui fait un steak faux-filet mariné, avec des pâtes aux tomates séchées, à l’ail au soleil. C’est le repas que je lui ai fait la toute première fois. Elle me le demande encore!

Et vous, comment célébrez-vous la Saint-Valentin?