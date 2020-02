Dans les années 70, ils ont tous les deux charmé le Québec. Elle avec son Pop-sac-a-vie-sau-sec-fi-co-pin et lui avec son classique «L’oiseau». Ils forment un couple inspirant, chaleureux et aimant. Ils célèbreront le 4 septembre prochain leurs 40 ans de vie commune, mais nous ça fait encore plus longtemps qu’on les aime. Nos invités du jour : Marie-Josée Taillefer et René Simard.

