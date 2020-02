Pour répondre à la demande de certains téléspectateurs, Philippe Lapeyrie présente 3 bouteilles 100% bio et 100% sans sucre... ou presque!

À voir aussi : Spécial Saint-Valentin

100 % BIO, 100 % SANS SUCRE ET SURTOUT... 100 % VINS DE PETITS PRODUCTEURS

1- Un épatant blanc catalan exclusivement du cépage xarel-lo!

Penedès 2018

Miranius - Celler Credo

Catalogne - Espagne

Code : 12866557

Prix : 21 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Une cuvée franche, pure et nette qui va droit au but. Sans aucune esbroufe de maquillage technologique. Ses tonalités citronnées ainsi que ses parfums de craie à tableau sont quasi irrésistibles. On en redemande car c'est frais, salivant, épuré, tonifiant et d'une digestibilité épatante. Vous aimez les blancs sucrés et assez alcoolisés? Passez votre tour car il n'y a même pas un seul petit gramme de sucre résiduel qui traîne et seulement 11 % d'alcool sont présents. Un hit assuré à l'apéro et sur les fruits de mer en coquillage! Profitez de son profil nerveux et salin en le dégustant sur la jeunesse de son fruit lors des 2 années à venir.

2- Un vin espagnol fait de grenache noir au fruité abondant!

Catalunya 2018

GX - Alta Alella

Catalogne - Espagne

Code : 14223791

Prix : 19,30 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Même si le grenache noir est souvent assemblé à la syrah, au mourvèdre, au cinsault et/ou au carignan, il offre également de très belles expressions aromatiques et gustatives quand il est vinifié en solo (en mode mono-cépage). On a ici un rouge facile, primaire, invitant au nez et juteux au possible en bouche. Rien de profond ou d'immensément complexe, mais fort rassasiant et tout à fait plaisant en dégustation. Une planche de charcuteries à partager en début de soirée lui fera belle figure. Buvez la bouteille dans les 18 à 24 prochains mois.

3- Un rouge italien qui vous fera tomber en amour avec l'Émilie-Romagne!

Predappio 2016

Sangiovese - Chiara Condello

Émilie-Romagne - Italie

Code : 14215141

Prix : 24,50 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

Le sangiovese ne donne pas seulement de jolis vins en Toscane. Nous en avons la preuve dans le verre avec ce très réussi rouge d'Émilie-Romagne. Sa coloration est peu profonde. Le nez offre des parfums de cerises, de mûres, de crayon-feutre, de pâte à tomates et de tapenade d'olives noires. Le gustatif est frais, précis, agréable et sans aucune lourdeur. On pourra aisément l'imaginer à table sur une grosse lasagne fumante gratinée de fromage Hercule ou d'Alfred le Fermier. Impeccable dès maintenant, mais aussi lors des 3 ou 4 années suivant son achat.