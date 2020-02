C'est bon à savoir: Fondation IUCPQ

Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès au Canada? Il est très important de reconnaitre les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque qui peuvent varier d’une personne à une autre. On connait tous quelqu’un qui a été touché par une maladie cardiovasculaire, c’est pourquoi il est important de donner. Les dons amassés via la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec permettent de financer l’achat d’équipements spécialisés, la recherche et l'enseignement, afin d'offrir les meilleurs soins aux patients de l'Institut. Pour faire un don: www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/MOISCOEUR/ .

