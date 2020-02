Si on dit que la musique fait voyager, cette auteure compositrice interprète est sûrement une des meilleurs guides qui soient. Au gré de son parcours jalonné de 10 albums et d’un Félix, elle nous a transporté sur des airs brésiliens, cubains, jazz et pop. Elle vient de lancer Florence, son plus récent opus tout en français. Notre invitée: Florence K.

