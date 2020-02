Mercure est en rétrograde : voyez les signes qui seront le plus durement affectés

Bienvenue dans la première phase rétrograde de 2020. Jusqu’au 9 mars prochain, vous pourriez ressentir des effets indésirables sur votre humeur et vous pourriez observer des limitations quant à votre capacité à communiquer. Cette rétrograde, qui début sous le signe du Verseau et se termine sous celui du Poisson, devrait affectée plus durement ces trois signes astrologiques.

Bélier

Indomptable, le Bélier sera particulièrement à vif durant Mercure rétrograde de février. Pour éviter tout conflit, il devra redoubler de vigilance quant à ses sautes d’humeur, mais aussi apprendre à maîtriser ses pulsions. Parce que la communication avec les autres part d’abord de soi, le Bélier aura tout intérêt à se retirer momentanément de la vie sociale afin d’être plus à l’écoute de ses propres besoins.

Vierge

Durant cette période rétrograde, la Vierge pourrait être invitée à revisiter son passé... ce qui n’est pas une mince affaire pour elle, surtout si elle a choisi le déni vis-à-vis la situation. Les communications risquent d’être intenses, voire, conflictuelles. Il sera important que ce zodiaque ne rumine pas le passé. Il doit faire le choix délibéré de regarder en avant.

Poisson

Le Poisson, tout particulièrement, pourrait ressentir le chaos que lui impose Mercure rétrograde, mais aussi les autres signes du zodiaque. Comme le Poisson est ultra-sensible, il aura tend ance à être très perméable aux émotions des autres. Il pourra, somme toute, trouver un certain point d’équilibre à travers tout ce désordre qui règne, à condition d’être centré sur lui... et non sur les autres. Un bel exercice pour ce zodiaque, qui guidera le mois de mars.