[Quiz] Bonne santé du cœur: combien de bonnes réponses aurez-vous?

En collaboration avec

Février est le Mois de la santé du cœur! Quoi de mieux pour garder son cœur jeune que de s’amuser un peu? Relevez le défi de ce quiz et mesurez vos connaissances sur la bonne santé cardiaque!

À vos marques, prêts? Bonne santé!

Quiz De saines habitudes de vie peuvent réduire les risques de décès causés par les maladies cardiovasculaires? Vrai Faux Vrai.

80% des décès prématurés ayant pour cause une maladie cardiovasculaire pourraient être évités grâce à de saines habitudes de vie comme l’alimentation et la pratique d’activité physique. Les signes d’une crise cardiaque sont les mêmes pour tout le monde. Vrai Faux Faux.

Les signes précurseurs d’une crise cardiaque varient d’une personne à l’autre et ne sont pas les mêmes selon le sexe. Les maladies cardiovasculaires affectent majoritairement : Les hommes Les femmes Les hommes et les femmes Les hommes et les femmes

Contrairement à ce qu'on peut penser, les symptômes d'infarctus chez la femme ont tendance à être différents de ceux observés chez l'homme. Ceux-ci sont d'ailleurs souvent qualifiés d'atypiques, notamment puisque certains d'entre eux précèdent la crise cardiaque de plusieurs mois ou s'avèrent beaucoup plus subtils et passent inaperçus. Lequel de ces éléments n’est pas un facteur de risque de maladies cardiovasculaires chez la femme : Une grossesse La pratique d’aérobie d’intensité modérée ou vigoureuse La ménopause Des changements hormonaux La pratique d’aérobie d’intensité modérée ou vigoureuse.

L’aérobie pratiquée au moins 150 minutes par semaine, d’une intensité modérée ou vigoureuse, est en réalité un moyen de prévenir les maladies cardiovasculaires. En cas d’inconfort thoracique, il vaut mieux se calmer et attendre quelques heures afin de voir si la situation se résorbe. Vrai Faux Faux.

Il n’est pas normal de vivre un inconfort thoracique. Il s’agit d’un signal d’alarme qui doit toujours être rapidement considéré. Une personne éprouvant un tel symptôme devrait consulter un médecin sans tarder. Une douleur au bras gauche est le principal signe d’une crise cardiaque. Vrai Faux Faux.

Une douleur ou de l’inconfort thoracique, des nausées, des étourdissements, des sueurs, de l’inconfort à d’autres régions du haut du corps ou de l’essoufflement sont tout autant de signes précurseurs qui ne mentent pas. Une personne éprouvant de tels symptômes devrait consulter un médecin sans tarder. Une alimentation saine, la pratique d’activité physique, la réduction du stress et le maintien d’un poids santé préviennent les maladies du cœur. Vrai Faux Vrai.

Et oui, l'adoption de saines habitudes de vie est la meilleure manière de prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne alimentation, une bonne gestion du stress et de faire de l'activité physique. Partagez votre résultat sur Facebook

Félicitations, vous avez peaufiné vos connaissances en matière de bonne santécardiaque!

La prévention des maladies cardiovasculaires est essentielle à une bonne santé du cœur – tout comme l’est l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Grâce aux dons amassés par la Fondation IUCPQ , comme vous, de plus en plus de gens sont sensibilisés à la bonne santé du cœur et les patients peuvent bénéficier d’une expertise ultraspécialisée en cardiologie.

Merci de donner au Mois de la santé du cœur!