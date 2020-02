Votre position dans le lit en dit long sur votre personnalité

Sa durée est parfois trop courte, d’autres fois plus longue. Certains aiment y retourner durant la journée, d’autres préfèrent s’abstenir jusqu’au soir. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent s’en passer plus de 24 heures. Il est bon à deux, mais parfois plus profond lorsqu’on est seul.

Oui.

Votre sommeil en dit long sur votre personnalité. Voici ce que la vôtre révèle sur vous.

Dormir sur le côté

Cette position de sommeil remporte probablement la palme d’or. Si chaque côté possède ses avantages, il vaut mieux changer régulièrement. De façon générale, cette position est synonyme de sociabilité. Ces gens sont, la plupart du temps, faciles à vivre. Ils sont aussi bien entourés.

Dormir sur le ventre

Même si elle semble confortable pour vous, cette position est à proscrire. Il n’y a aucun avantage à opter cette position puisqu’elle compresse les muscles et les articulations. Ceux qui la choisissent sont des gens sociables. Toutefois, ils ont tendance à être particulièrement nerveux. Dans une période d’instabilité émotionnelle, il se pourrait que vous remarquiez que vous dormez sur le ventre.

Dormir en fœtus

La position fœtus est la grande favorite. Elle rappelle la position d’un bébé dans le ventre de sa mère. Attention, toutefois, puisqu’avec le temps, cette façon de dormir peut causer de l’arthrite. Ceux qui l’empruntent font preuve d’une grande sensibilité et timidité. En public, c’est plutôt le contraire qu’ils affichent. Certains peuvent même les accuser d’être trop sévères.

Dormir sur le dos

Votre colonne vertébrale, votre cou et votre visage vous remercieront de choisir cette position. Peut-être que votre partenaire ne vous remerciera pas puisqu’elle favorise les ronflements. Rares sont ceux qui dorment sur le dos, toutefois. Leur personnalité est loin d’être flamboyante. Au contraire, ils sont plus discrets et réservés.