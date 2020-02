5 trucs pour illuminer une pièce

Que faire quand une pièce est sombre et qu’on ne veut pas entreprendre de travaux? On mise sur ces 5 trucs qui illuminent complètement un espace!

1. Choisir des couleurs de peinture claires

Andrew Boyd

Choisir des couleurs neutres, préférablement dans les tons de blanc ou de gris pour les murs et les plafonds donnera instantanément un sentiment de grandeur à la pièce. Si l’on tient absolument à intégrer une couleur plus foncée à notre décor, on l’utilise comme accent seulement!

2. Opter pour un habillage de fenêtres simple et lumineux

Pottery Barn

La lumière naturelle est notre meilleur allié lorsque l’on désire le sentiment d’une pièce plus grande. On évite ainsi les rideaux trop foncés ou trop épais, qui en plus, attireront l’œil. On préfère du voilage ou des rideaux fins qui laissent pénétrer la lumière, tout en offrant de l’intimité.

3. Préférer des meubles aux lignes fines et épurées

Glitter Guide

Lorsque l’on aménage une pièce plus petite ou avec moins de luminosité, la proportion des meubles est très importante afin de ne pas surcharger et alourdir le décor. On préfère des meubles avec des lignes droites au design épuré et aux couleurs et textures claires.

4. Choisir des accessoires déco qui reflètent la lumière

Restoration Hardware

L’ajout d’un miroir est sans contredit le meilleur accessoire déco pour illuminer une pièce puisqu’il reflètera la lumière et fera sentir la pièce plus grande. On peut aussi sélectionner des accessoires déco avec des accents métalliques, qui eux aussi apporteront une touche de brillance et de luminosité.

5. Adopter le style minimaliste

Fantastic Frank

Le style minimaliste a toujours la cote. Pour illuminer une pièce, on évite d’avoir trop d’accessoires et d’objets sous les yeux!