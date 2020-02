Des suggestions lecture pour la relâche

Que vous partiez en voyage ou que vous en profitiez pour faire du ski ou patiner, il y a toujours du temps pour la lecture pendant la relâche! Voici une sélection de bonnes histoires, à savourer bien confortablement, en attendant les premiers signes du printemps.

1. Là où chantent les écrevisses - Delia Owens, Seuil

À l’âge de dix ans, Kya, abandonnée par sa famille, doit apprendre à survivre dans le marais. Elle en connaît les mystères, les créatures qui l’habitent, du héron bleu à l’écrevisse. Celle qu’on surnomme en ville «la Fille des marais» intrigue les gens qui la jugent trop étrange pour ne pas être dangereuse. Si son ami Tate l’aide et la soutient, il ne peut toutefois lui épargner la violence des hommes qui saccagent ce qu’ils ne comprennent pas.

Ce superbe roman d’amour, où la beauté de la nature est traduite par une écriture somptueuse, donne tout son sens au mot résilience et le souvenir de Kya nous habitera longtemps, bouleversant de pureté.

2. Il préférait les brûler - Rose-Aimée Automne T. Morin, Stanké

Le père de Fauve est un séducteur qui aime trop sa liberté pour se soucier de ses enfants. Pas fait pour une vie rangée, «la famille, c’est construire une maison», lui, il préfère les brûler. Mais quand la maladie le condamne, il décide de profiter des années qui lui restent pour faire de sa fille son ultime projet.

Et voilà comment une fillette grandira dans l’angoisse de la mort, voilà comment cette obsession lui apprendra la complexité des liens familiaux, du pouvoir et du désir. Et en fera une résiliente dont la fantaisie, l’autodérision, la lucidité nous séduisent dès les premières pages de cette autofiction. Un livre dur et pourtant tonique, fascinant, aux images très percutantes!

3. Victime 2117 - Jussi Adler Olsen, Albin Michel Littérature

En manchette d’un journal, la photo de la Victime 2117. Elle a péri en mer comme tant de réfugiés qui veulent gagner l’Europe. Mais Assad la reconnait avec autant de stupéfaction que de douleur et cette découverte le force, après des années de silence, à révéler son passé à Carl Morck et à ses collègues du Département V. Un passé où la terreur a détruit sa famille, un passé qui le rattrape aujourd’hui et qui permet au lecteur de suivre Assad au cœur d’une intrigue riche, complexe, puissante, palpitante où l’auteur analyse avec une formidable acuité les dérives de notre monde.

Insomnie garantie!

4. Celle qui pleurait sous l’eau - Niko Tackian, Calman-Lévy

Lorsqu’un maître-nageur découvre dans la piscine municipale le corps de Clara, il devine que cela lui causera des ennuis, mais doit pourtant avertir les autorités. Si Tomar Khan conclut à un suicide sans montrer plus de curiosité, son adjointe Rhonda pousse plus loin l’enquête. Elle veut savoir qui a emmené Clara à pleurer sous l’eau, là où personne ne peut l’entendre, elle veut savoir qui est responsable de sa mort.

On adore Rhonda, sa détermination, son empathie pour les victimes, cette intrigue, qui plonge dans les méandres odieux de la manipulation, qui dénonce la violence faite aux femmes. Et on apprécie ces images de Paris et de sa banlieue très loin des habituelles cartes postales!

5. Le Secret d’Hemingway - Brigitte Kernel, Flammarion

Grégory, troisième fils d’Ernest Hemingway a porté des vêtements de fillette durant toute son enfance. Sa mère avait espéré accoucher d’une fille et croyait que son mari la trompait parce qu’elle l’avait déçu. Gregory a tout fait pour plaire à son illustre père, mais après s’être marié trois fois, il a dû admettre la réalité : il était né dans le mauvais corps, il devait devenir Gloria pour survivre.

En donnant une voix à Gloria, Brigitte Kernel tente de comprendre pourquoi celle-ci était accusée d’avoir tué son père et sa mère, essaie d’éclairer, avec beaucoup de compassion, le destin tragique d’une femme à qui on refusait d’être elle-même.

Un poignant appel à la tolérance.

6. Un beau désastre - Christine Eddie, Alto

Au cœur du Vieux-Quartier, où les immeubles décrépits abritent des voisins qui se soutiennent dans l’adversité, M.-J. un garçon élevé par sa tante Célia, n’arrive pas à être heureux, trop inquiet pour l’avenir. Comment rester serein quand la planète souffre? Quand l’humanité est menacée? Mais M.-J. a un talent particulier qui lui permettra de faire sourire ses proches et d’attirer l’attention d’une fille, une grande de dix-sept ans, qui l’incite à rêver d’un monde meilleur avec elle.

Ce roman d’apprentissage a le charme d’un conte où l’espoir permet la magie, où la poésie chasse la grisaille du quotidien, où la solidarité met du baume sur les déceptions, et où la fantaisie nous fait sourire à chaque page.

7. À table en 30 minutes - Gordon Ramsay, Hachette Pratique

Envie de recevoir la famille ou les amis durant la semaine de relâche? Voici l’outil parfait pour faire plaisir à tous les gourmands sans passer des heures aux fourneaux! On débute avec un guacamole aux petits pois, puis un onctueux potage de chou-fleur au beurre noisette avant de savourer les piquantes crevettes au sel et poivre rose, le saumon sauce hollandaise au pamplemousse, les tagliatelles aux cèpes, le curry de pois chiches et courge butternut. Si on préfère la viande, on optera pour la colorée salade de canard à l’asiatique, le poulet aux deux citrons, l’escalope de porc viennoise ou les côtes d’agneau à la coréenne. Sans oublier le dessert : suave tiramisu en verrine, mousse au chocolat végan ou croustillant crumble de pêches, pommes et amandes...

En prime: une table des équivalences à la fin du livre.

8. Dans l’atelier des artistes - Camille Gauthier, Actes-Sud Junior

Pénétrer dans l’atelier d’un artiste est un privilège et ce magnifique livre nous ouvre les portes de neuf créateurs qui ont marqué l’histoire de l’art : Vinci, Courbet, Fragonard, Kahlo, Monet, Matisse, Warhol, Claudel, Vermeer. Une brève biographie, des explications très claires sur les techniques utilisées par l’artiste, sa palette de couleurs, le courant auquel il était associé nous permettent de mieux comprendre sa démarche. Les ateliers, représentés par neuf illustrateurs évoquent les différents styles et nous donnent l’impression d’être témoin du travail de chacun.

Un livre inspirant destiné aux jeunes... mais que leurs parents liront avec plaisir!

Bonus - Suggestions Facebook Live

Raconte-moi Guy Lafleur - Mathias Brunet, Petit Homme

On connait tous son nom, mais sait-on à quel point Guy Lafleur a été courageux et persévérant pour devenir l’athlète exceptionnel qui a mérité en 2019 le titre de Meilleur joueur de tous les temps? Ce livre qui retrace la carrière du Démon blond donnera envie aux jeunes de se dépasser!

Crime à la ferme - La mystérieuse disparition de Vache - Sandra Dumais, La courte échelle

Mais où est Vache? Personne ne l’a vue aujourd’hui, ni Cochon, ni Poussin, ni Brebis, ni ses petits Veaux. Aurait-elle été kidnappée? Vite, il faut demander l’aide de l’inspecteur Biquette pour la retrouver

Une aventure pleine de péripéties et d’humour vraiment chouette!

Copain et moi - Yvan DeMuy & Maurèen Poignonec, Les 400 coups

De Coralie a tellement de connaître son nouveau chien, de jouer avec lui, de lui faire des câlins, mais Copain est une vraie tornade qui sème partout le désastre... Est-ce que son amie Coralie lui pardonnera ses bêtises?

Un texte au rythme enlevé et des illustrations qui nous donnent envie de flatter Copain : un petit livre très sympa!

Greta et les Géants - Zoë Tucker et Zoe Persico, Multimondes

Greta vit dans une grande forêt où il se passe des choses inquiétantes : ses amis les animaux lui demandent son aide pour tenter de faire comprendre aux géants qui abattent les arbres de cesser leur action destructrice. Y parviendra-t-elle?

Une fable écologique qui s’inspire de la célèbre Greta Thunberg et permet d’expliquer sa démarche aux enfants.

Aurore et le pays invisible - Christiane Duchesne, Québec-Amérique

Aurore n’aurait jamais pu deviner qu’elle rapetisserait en tombant du haut de la falaise et même si les miniatures personnes qui l’accueillent sont plutôt gentilles avec elle, Aurore voudrait bien retrouver sa taille normale et revoir son père et ses amis.

Un roman d’une merveilleuse fantaisie qui célèbre l’amitié, l’ouverture d’esprit et la ténacité.