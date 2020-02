Les 10 plages où vous verrez l'eau la plus bleue de toute votre vie

Il a été prouvé que l'eau bleue rend heureux. Parce que le gris n'est pas obligé de faire partie de notre quotidien, voici les 10 destinations où l'eau est si cristalline qu'elle vous donnera envie d'acheter un billet d'avion sur-le-champ.

1. Koh Lipe, Thaïlande

Koh Lipe est l'île la plus au sud de la Thaïlande. Ce tout petit paradis de seulement 2km2 est un secret bien gardé que vous pourrez atteindre en traversier. Il se pourrait que vous ne vouliez jamais en revenir.

2. Zakyntos, Grèce

Beaucoup moins connue que ses acolytes Mykonos et Santorini, l'île de Zakyntos possède l'eau la plus bleue des Cyclades. Il faut se prélasser sur l'une de ses plages, soit Agios Nikolaos, Alykanas et Tsilivi pour faire le plein de soleil, surtout en saison chaude.

3. Coron, Philippines

Si vous passez par les Philippines, il serait surprenant que évitiez l'île de Coron. Considérée comme l'une des plus jolies de ce coin de pays, elle possède l'une des eaux les plus claires et cristallines de tout le globe. Un détour s'impose.

4. Oludeniez, Turquie

Saviez-vous que la Turquie possédait ce joyau? La plage d'Oludeniez est sûrement l'une des plus splendides que nous offre la mer Méditerrannée. Laissez-vous bercer dans ce décor enchanteur.

5. Varadero, Cuba

Les plages de Cuba vous offriront un dégradé infini de teintes bleutées. Les plages de Varadero sont toutes plus belles les unes que les autres. Ça vaut la peine de faire une longue balade le long de la mer.

6. Bora Bora, Polynésie française

Bora Bora possède l'une des eaux les plus bleues au monde. Si vous croyez que les images de Bora Bora sont magnifiques, attendez de les voir en personne... vous n'en reviendrez jamais.

7. Gili Meno, Bali

Il y a Gili Meno, Gili Air et Gili Trawanga. Pour faire un choix, vous devrez vous demander dans quel état d'esprit vous souhaitez passer vos vacances. Dans les trois cas, vous y verrez de l'eau si translucide que vous passerez des heures à faire de la plongée en apnée.

8. Maldives

L'eau est si bleue, le sable si doux et le soleil si réconfortant que vous en vanterez les bienfaits à qui veut bien l'entendre. Pour cela, il faudra revenir au Québec un jour ou l'autre...

9. Zanzibar, Afrique du Sud

L'Afrique n'a pas fini de nous épater. Ce sont pour ses eaux turquoise que nous nous y arrêtons aujourd'hui, même si on sait pertinemment qu'elle a beaucoup plus à offrir.

10. Grace Bay, Caraïbes

Avons-nous vraiment esoin de vous convaincre pour plonger, tête première, dans les eaux cristallines des Caraïbes?