Les plus belles photos de Céline Dion à Montréal

Céline Dion était de passage à Montréal pour deux jours seulement, cette semaine. Pour les nostalgiques parmi vous, voici les clichés qui ont marqué son spectacle.

Fidèle à son habitude, Céline Dion était tout feu tout flamme, et ce, même si elle traverse toujours le deuil de sa mère, Thérèse Tanguay-Dion, décédée un mois plus tôt, le 17 janvier 2020.

De son propre aveu, René Angélil lui a donné les outils pour réussir dans ce métier, alors que sa mère lui a donné la force de. Elle a donc choisi de dédier ses deux spectacles à maman Dion.

Le spectacle de deux heures s'est ouvert sur un grand classique de son répertoire, It’s All Coming Back To Me Now, que le public a chanté en coeur... et à tue-tête.

Le spectacle de mercredi soir était le dernier d'une série de six, qu'elle donnait au Centre Bell. Il s'inscrivait dans le cadre de sa tournée Courage World Tour, qui est un grand succès... sans surprise!

Notre diva était très en forme, tant physiquement que vocalement.

Avez-vous eu la chance de voir l'un de ces six spectacles? Nous aimerions voir vos photos!