Trucs et astuces pour nettoyer le plancher

Trucs et conseils pour nettoyer et préserver les planchers, qu’ils soient en bois, en tapis, en céramique ou en stratifié.

LE TAPIS

Pour la moquette, on recommande la location d’une machine à vapeur, qu’on peut aussi utiliser pour les fauteuils. Au préalable, enlever les taches avec une brosse. Le lavage à la vapeur uniformisera ensuite le travail. Si l’on ne veut pas laver son tapis avec une machine spéciale, on peut le saupoudrer de bicarbonate de soude, puis passer l’aspirateur. La crème à raser, l’eau Perrier ou une eau vinaigrée peuvent aussi enlever une multitude de taches fraîches sur un tapis.

Les empreintes de meubles

Vaporiser tout simplement de la vapeur d’eau à l’aide du fer à repasser. Puis, brosser les zones marquées. Les petits poils vont se redresser et reprendre leur orientation de départ.

Truc de grand-mère

Avoir toujours à portée de la main une bouteille d’eau gazéifiée Club Soda. En asperger généreusement le tapis lorsqu’on le tache. Essuyer aussitôt à l’aide d’une serviette de papier.

L'ARDOISE

Ce type de carrelage se nettoie avec des produits doux, non abrasifs, et sans agents détergents. Pour enlever les tâches disgracieuses, utiliser un petit verre de bicarbonate de soude pour un litre d’eau. Afin de redonner du lustre aux planchers, passer un chiffon humecté de lait entier. Lustrer au chiffon doux après avoir fait sécher.

LA CÉRAMIQUE

Passer régulièrement une vadrouille humide sur le carrelage. Employer un détergent doux sur les carreaux en porcelaine, mais pas sur les carreaux de céramique, car le détergent pourrait leur faire perdre leur éclat ou entraîner la formation de moisissures.

Nettoyant maison

Mélanger 3 parts de bicarbonate de soude et 1 part d’eau pour récurer les carreaux efficacement.

Le parfait coulis

Avec le temps, les joints des carreaux ont changé de couleur? Parmi les bons produits, on recommande le nettoyant liquide Pro Net, Tile Lab ou les produits spécialisés de la gamme Lithofin. L’important est de s’assurer que le produit ne contient pas de teinture.

LE BOIS ET LE PLANCHER FLOTTANT

La bonne vadrouille

Pour l’entretien du parquet, utiliser un nettoyant sans alcool, au pH neutre, donc ni alcalin ni acide. Ne pas oublier que, même avec les meilleurs produits d’entretien, on obtient de piètres résultats si on n’a pas les bons outils. On oublie la vadrouille-moumoute en brins de laine, et on investit dans une vadrouille munie d’une housse en microfibre amovible et lavable.

Vaporiser directement sur la housse le produit nettoyant pour parquets. Travailler toujours dans le sens des lames. Il est suggéré de changer souvent de housse en cours de nettoyage, tous les 400 pi2 environ.

Eau chaude ou froide?

Eau froide, eau froide, eau froide, on ne le dira jamais assez. L’eau chaude est pleine de bactéries et a un pouvoir de pénétration 700 fois plus élevé que l’eau froide. Tout ce que l’eau chaude fera, c’est s’infiltrer dans les planchers de bois et gauchir les planches.