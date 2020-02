14 décors neutres, mais pas ennuyants!

Malgré le fait qu’on aime les accents et les couleurs vives, on craque souvent pour le charme minimaliste des décors de couleurs neutres. On aime leur simplicité et la façon qu’ils ont de mettre en valeur la lumière et les textures. Mais neutre, ne signifie pas que c’est ennuyant, bien au contraire! Voici 14 décors pour le prouver.

1. Une cuisine blanche où les touches de bois et d’osier volent la vedette.

2. Dans cette chambre, on a misé sur les teintes de gris. La palette de couleur est plus froide, mais les nombreuses textures lui donnent un look très chaleureux malgré tout.

3. Ici, les meubles en bois aux lignes scandinaves apportent un chic fou à la salle à manger.

4. La texture est maître dans ce salon baigné de lumière: bois, laine, osier, tricot... Le truc: la couleur dominante étant le crème, on peut se permettre une grande variété de textures et de motifs sans que le décor paraisse trop chargé.

5. Un décor neutre est une belle façon d’intégrer la brique tout en douceur.

6. Le look champêtre est à son meilleur dans cette cuisine blanche qui est sublimée par quelques accents métalliques judicieusement placés.

7. Quand le décor est constitué de couleurs neutres, les couleurs plus vives sont encore plus mises en valeur comme c’est le cas avec ces deux cadres.

8. Quelques touches de verdure sont toujours les bienvenues!

9. La palette neutre aide à assurer la continuité entre les pièces tout en leur insufflant une personnalité propre.

10. Le mot d’ordre de ce salon: confort. On craque pour le tapis à l’aspect délavé.

11. La petite touche de rose s’harmonise merveilleusement bien avec la palette neutre de cette cuisine.

12. Ce salon minimaliste aux teintes de gris, blanc et or est d’un chic fou!

13. Le mur-galerie se marie très bien à la palette de couleur.

14. Le comptoir en béton et les accessoires donnent le ton à cette salle de bains.