Des hôtels insolites à travers le monde

À l’heure où les chambres et appartements en location via des plateformes spécialisées comme AirBnb vivent une croissance phénoménale, les hôtels ne cessent de vouloir se réinventer. Pour faire changement de la chambre d’hôtel standard et pour se dépayser (et rêver) un peu, Francisco Randez nous fais découvrir 10 lieux d’hébergement franchement originaux!

À voir aussi: 7 AirBnb mignons comme tout à Cuba

1. OPTION LUXE : LE BURJ AL ARAB (DUBAÏ)

2. OPTION AVENTURE : SKYLODGE ADVENTURES SUITES (VALLÉE SACRÉE DE CUZCO, PÉROU)

3. OPTION INSTAGRAMMABLE : LE NOTEL (MELBOURNE, AUSTRALIE)

4. OPTION PLEIN LES SENS : L’HÔTEL BOUTIQUE HONEGG (ENNETBÜRGEN, SUISSE)

5. OPTION ÉPICURIENNE : L’HÔTEL DE VROUWE VAN STAVOREN (PAYS-BAS)

6. OPTION FANTASTIQUE : L’HÔTEL YUNAK EVLERI (CAPPADOCE, TURQUIE)

7. OPTION VERTIGE : ONE ROOM HOTEL (PRAGUE)

8. OPTION HIVERNALE : L’IGLOFT (SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN)

9. OPTION ÉDUCATIVE : UVILLE, UN HÔTEL MUSÉE (MONTRÉAL)