Une étude démontre que les femmes s'occupent toujours des tâches ménagères en majorité

Si 61% des femmes s’occupent de la lessive et 56% d’entre elles préparent les repas, les hommes continuent d’accomplir en grande majorité des travaux extérieurs et des réparations, et ce, dans 78% des cas.

C’est ce que relève la plus récente étude de Statistique Canada, paru mercredi, qui a sondé des personnes de 20 ans et plus, qui étaient mariées ou en union libre.

Bonne nouvelle!

Certaines tâches ménagères sont plus souvent partagées de façon équitable entre les deux conjoints.

Peut-être parce que les hommes ont appris à aimer davantage à faire la vaisselle ou l’épicerie? Quoi qu’il en soit, ils participent aussi plus activement à la vie sociale de la famille, en organisation des rassemblements familiaux, par exemple.

Évidemment, l’entrée des femmes sur le marché du travail, de façon plus significative dans les dernières années, explique que les Canadiens se rapprochent doucement de la parité. Ils sont sur la bonne voie, du moins!

Selon les données de cette étude, les femmes mariées seraient plus enclines à s’acquitter des tâches ménagères que les femmes en union libre.

À noter que l’étude ne mentionne pas la répartition des tâches entre parents et adolescents! Est-ce que votre ado fait sa part à la maison?