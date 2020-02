Voici 4 nouveautés que vous pourriez observer dans un mariage cet été

On vous présente les quatre grandes nouveautés, qui devraient faire leur entrée dans les cérémonies de mariage à l'été 2020. Que vous soyez la mariée ou l'invité, vous risquez d'être épatés par ce qui se prépare!

«Selon moi, une tendance se voit autant en architecture et en mode qu’en mariage», avance Allison Forbes, planificatrice et fondatrice de Raisonnable. On s’est entretenue avec l’experte, qui nous offre ce tour d’horizon des éléments phares à surveiller en 2020.

Voici ce que l’année nous réserve:

1. Le surdimensionné

Côté mode, les manches bouffantes sont partout.

Tout comme les détails extra larges, que l'on pense aux boucles ou aux volants, que ce soit sur la mariée ou sur les invités!

La tendance se transpose bien sûr dans l’univers de la robe de mariée, mais aussi dans celui des accessoires de mariage.

Sans oublier les bouquets et certains éléments du décor, qui prennent de l'ampleur en 2020.

2. Le bouquet que l'on porte

Cette tendance porte un nom: la migration du bouquet.

L'arrangement floral est alors déconstruit. On voit alors les mariées les plus extravagantes porter les fleurs et la verdure à leur cou ou sur leur dos, par exemple.

En version beaucoup plus accessible, on pense à la couronne boho, qui a été très populaire ces dernières années. En 2020, on remarquera le cerceau de fleurs et «ces autres coiffures où la fleur est vraiment incorporée.»

3. Un vent écologique souffle

Notre façon de consommer s'est transformée et ces bonnes habitudes du quotidien s'appliquent maintenant à la planification du mariage.

On pense à la réutilisation lorsqu’on choisit nos accessoires. «Cela signifie qu'on n’achète pas 300 lampions qu’on ne réutilisera jamais. On pourrait aussi louer de la vaisselle pour consommer moins de plastique», précise Allison.

Dans le menu, on mise sur des produits locaux. Et même pour le bouquet: de plus en plus de fermes, comme Floramama, font pousser des fleurs localement. Faire affaire avec ces dernières permet de considérablement réduire l’empreinte écologique de notre mariage.

On donne aussi une deuxième vie à certains objets, en leur trouvant une seconde utilisation. Le marque-place pourrait servir de menu, par exemple.

Et même nos fleurs peuvent être réutilisées. Vous connaissez Floranthropie? Il s'agit d'un organisme qui contribue à briser l’isolement chez les aînés par le partage des fleurs récupérées, entre autres suite aux mariages.

On pourrait également utiliser des plantes en pot, qui survivront au grand jour, plutôt que des fleurs coupées.

4. Le retour des couleurs saturées

On a vu le blush et le pastel dans énormément de décors. Puis le duo plus organique de blanc et de vert était partout.

Après cette vague minimaliste, on passe aux couleurs qui ont du punch, aux teintes riches qui donnent beaucoup de dimension, et c’est très rafraîchissant!

Surveillons l’arrivée du bleu et de l’orangé saturés. «Mais aussi du rouge ou du rose fuchsia, précise la planificatrice. Ça peut prendre toutes les directions!»

2020, c’est l’année de la couleur! On s’amuse avec les teintes audacieuses, les matières et les motifs.