Les 3 recettes de filet de porc les plus consultées, signées Jonathan Garnier

Si le filet de porc est un repas savoureux et simple, il n'est pas surprenant que vous aimiez les cuisiner. Nous avons recensé les trois recettes de filet de porc ayant obtenu le plus de visite sur notre site. Elles sont toutes signées Jonathan Garnier.

1. Filet de porc du Québec moutarde et sirop d’érable

À la fois goûteuse et simple à cuisine, cette recette de filet de porc gagne la médaille d'or.

Ingrédients

2 filets de porc du Québec

60 ml (4 c. à table) d’un corps gras au choix (beurre, huile ou beurre de cacao Mycryo)

2 échalotes, hachées

2 gousses d’ail, hachées

2 branches de thym, effeuillées

30 ml (2 c. à table) d’estragon frais ou sec

125 ml (1/2 tasse) de vin blanc

90 ml (6 c. à table) de moutarde de Dijon

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

60 ml (4 c. à table) de crème 35 %

Sel et poivre au goût

Préparation

Préchauffez le four, la grille au centre à 200° C (400° F).

Dans une poêle chaude, faites saisir les filets de porc, enrobés de beurre Mycryo ou dans la moitié du corps gras choisi, jusqu’à une belle coloration sur tous les côtés. Salez et poivrez les filets.

Laissez cuire au four 15 minutes.

Entre temps, dans une casserole, faites revenir les échalotes dans le reste du corps gras choisi, de 2 à 3 minutes, jusqu’à une légère coloration. Ajoutez l’ail, le thym, l’estragon, le vin blanc et laissez cuire 1 minute de plus.

Ajoutez la moutarde, le sirop d’érable et laissez mijoter 2 minutes. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez.

À la sortie du four, badigeonnez les filets de porc de cette sauce obtenue. Conservez l’excédant de sauce pour plus tard.

Remettez les filets sous le gril du four, 3 minutes, jusqu’à une belle caramélisation.

Enveloppez les filets dans du papier d’aluminium et laissez reposer 5 minutes.

Dans le reste de sauce, ajoutez la crème et laissez cuire 2 minutes.

Taillez les filets de porc en médaillons et couvrez de sauce.

Pour voir l'extrait télé, c'est ici.

2. Porc au caramel

Votre deuxième recette de filet de porc favorite est relevée par un coulis de caramel omptueux. Vous avez du goût!



Ingrédients

1 filet de porc du Québec, en rondelles ½’’ d’épaisseur

125 ml (1/2 tasse) fécule

45 ml (3 c. à table) graines de sésame

4 oignons verts, en rondelles

Qs huile de canola

Sel et poivre au goût

La sauce

250 ml (1 tasse) bière blonde

250 ml (1 tasse) sucre

30 ml (2 c. à table) gingembre, haché fin

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange

5 épices, moulu

60 ml (4 c. à table) sauce soya

15 ml (1 c. à table) Sambal Oelek ou Sriracha

60 ml (4 c. à table) vinaigre de riz

Les bok choy

4 bock choy, effeuillés

60 ml (4 c. à table) huile de canola

1 gousse d’ail, hachée

30 ml (2 c. à table) huile de sésame

45 ml (3 c. à table) sauce hoisin

Préparation

Salez, poivrez et roulez dans la fécules, les rondelles de porc.

Dans une poêle chaude contenant ½ ‘’ d’huile de canola, faites colorer les rondelles de porc, environ 2 minutes, tout en les retournant. Réservez sur un papier absorbant.

Dans une poêle chaude, portez à ébullition la bière et le sucre, puis laissez cuire jusqu'à obtenir un texture sirupeuse.

Ajoutez le gingembre, l’ail, le 5 épices, la sauce soya, la sauce piquante et le vinaigre de riz.

Dans une autre poêle chaude, faites revenir les feuilles de bok choy dans l'huile.

Ajoutez l’ail, l’huile de sésame et la sauce hoisin.

Dans chaque assiette, sur du riz, répartissez les bock choy, ajoutez le porc que vous nappez de sauce au caramel préparée, parsemez les graines de sésame et les oignons verts.

3. Filet de porc à l'espagnole

La dernière - et non la moindre - est une gourmande recette de filet de porc à l'espagnole. C'est une explosion de saveurs en bouche. Vous en dites quoi?

Ingrédients

1 citron, le jus

1 pincée de safran

30 ml (2 c. à table) paprika doux fumé

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) sucre

125 ml (1/2 tasse) olives vertes, hachées fin

5 ml (1 c. à thé) thym effeuillé

90 ml (6 c à table) huile d’olive

2 filets de porc du Québec, en 2 ou 3 segments

2 piments jalapenos, graines et membranes retirées, en rondelles

2 poivrons rouges, en gros carrés

16 tomates cocktail

5’’ de chorizo à cuire, en rondelles

4 portions de riz cuit

4 artichauts dans l’huile, taillés grossièrement

Sel et poivre au goût

Préparation

Préchauffez le barbecue au maximum.

Dans un bol, mélangez le jus de citron, le safran, le paprika, l’ail, le sucre, les olives, le thym et l’huile.

Divisez le mélange en 2/3, 1/3.

À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les filets de porc du 1/3 du mélange préparé.

Sur la grille du barbecue, faites griller les jalapenos et les poivrons, 3 minutes de chaque côté.

Sur la grille, déposez les tomates et laissez griller, 5 minutes.

Salez et poivrez les légumes et réservez.

Pour voir l'extrait télé, c'est ici .