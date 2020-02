Geneviève O’Gleman nous donne quelques trucs pour cuisiner avec les enfants tout en s’amusant. Puis elle nous prépare une strata vide-frigo ainsi qu’une casserole de pain doré aux pommes!

Une strata vide frigo

- Poêler 2 tasses de légumes hachés au choix, ceux que vous avez (champignons, poireau, kale, épinards, oignons, oignons verts, courgettes...)

- À l’aide d’un couteau à pain, tailler 6 tranches de pain tranché de blé entier en petits dés.

- Déposer le pain dans une assiette à tarte beurrée ou un moule à gâteau rond.

- Répartir les légumes poêlés et ½ tasse de fromage râpé au choix.

- Dans un bol, fouetter 10 œufs avec ½ tasse de lait. Saler et poivrer et verser sur les cubes de pain.

- Cuire au four à 350F pour 45 minutes. Laisser tiédir avant de démouler et servir. - Tailler en pointes.

Une casserole de pain doré aux pommes

- Prendre 4 muffins anglais nature, séparer les moitiés et tailler chaque moitié en 4 pointes.

- Dans un grand bol, fouetter 4 œufs avec ½ tasse de lait et ¼ tasse de sirop d’érable.

- Déposer les pointes de muffins anglais, mélanger pour enrober et laisser reposer quelques minutes pour que les muffins anglais absorbent la préparation aux œufs.

- Pendant ce temps, beurrer 6 ramequins ou petits plats allant au four.

- Couper une pomme en très petits dés et hacher ¼ tasse de noix de Grenoble. On peut changer la sorte de fruit et de noix au goût !

- Répartir les pointes de muffins anglais gorgés d’œuf dans les ramequins, les pointes vers le haut. Garnir de pommes et de noix. Saupoudrer d’un peu de sucre et de cannelle et cuire au four à 350F pour 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré.

- Laisser tiédir avant de servir et arroser d’un filet de sirop d’érable si désiré.

- Se mange pour le petit-déjeuner ou en dessert.