Pour nous aider à vaincre les journées froides, Philippe Lapeyrie nous propose de bons flacons qui accompagnent à merveille toutes les sortes de fondue.

DÉCLINAISON DE FONDUES ET DE BONS FLACONS



1- Pour une fondue au fromage

Chenin Blanc 2018

DMZ - De Morgenzon

Stellenbosch - Afrique du Sud

Code : 12591434

Prix : 17,65 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Pour bien accompagner ce type de plat qui est hyper réconfortant, il nous faut un blanc gras, enveloppant, sphérique, onctueux et de bon volume en bouche. Je vous propose ici une balade en Afrique du Sud avec ce chenin. C'est glissant et pour le moins huileux, mais sans avoir le bois ni le sucre qui suit derrière. Il sera à consommer dès maintenant ou lors des 2 prochaines années.

2- Pour une classique fondue bourguignonne ou une fondue chinoise (vin parfait pour accompagner la recette que nous a concocté Arnaud plus tôt!)

Pinot Noir 2018

Joie de Vigne - Marchand-Tawse

Bourgogne - France

Code : 13551670

Prix : 23,40 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

Je reste ici dans les sentiers balisés en vous suggérant un pinot de Bourgogne avec une fondue bourguignonne. Un mariage on ne peut plus régional qui saura faire plaisir aux amoureux de ce grand cépage rouge qu'est le pinot noir. Une bouteille au contenu fin, élégant, délicat, tendre, souple, peu tannique et rassasiant au possible. Pour plus de frissons et d'émotions, essayez les autres cuvées de Bourgogne ou de la péninsule du Niagara signées du duo Marchand-Tawse. Celle présentée dans ce texte tiendra encore 3 ou 4 ans en cave.

3- Pour une fondue d'orignal, de bison, de caribou ou de wapiti

D.V. Catena 2017

Tinto Historico - Catena

Mendoza - Argentine

Code : 13958365

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,1 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Pour des viandes de gros gibiers à poil, il sera nécessaire de les jumeler à un rouge un peu plus dense, plus profond et d'avantage structuré. Cet assemblage est majoritairement composé de malbec et le tout est complété par de la bonarda ainsi qu'une petite pointe de petit verdot. C'est violacé, invitant, goûteux, gourmand, généreux et de bonne mouture. Les plus patients pourront oser l'oublier 4 ou 5 ans dans leur réserve.