Suggestions lecture du 23 février 2020

Frédérique Dufort nous présente ses récents coups de cœur littéraires!

1. Maman en construction

Lory Zéphir

Éditions de l’homme

9 mois pour apprendre à mieux se connaître : à titre de femme, mais aussi de maman «en construction». Un livre pour la future maman qui se pose beaucoup de questions et se met peut-être de la pression, où l’on retrouve des exercices qui permettent de faire une belle introspection afin d’être mieux outillée lorsque viendra le temps d’accueillir bébé. Parce que devenir maman, c’est un travail qui s’apprend tranquillement, au rythme de la grossesse et de la maternité.

2. Soyez l’expert de votre bébé

Mélanie Bilodeau

Éditions midi trente

Un message qui fait du bien et qui rassure lorsque les pleurs nous font tout remettre en question, en particulier notre capacité à prendre soin de poupon. Alors que les conseils fusent de partout, n’oubliez jamais que personne n’est mieux placé que vous pour répondre aux besoins de votre bébé. Parce que tous les enfants ont des caractères différents et qu’il faut se donner du temps, mais surtout, beaucoup d’amour pour mutuellement s’apprivoiser. Un livre rassurant et encourageant, à garder sur la table de chevet des nouveaux parents.

3. Mafia Inc.

André Cédilot et André Noël

Éditions de l’homme

Replongez dans l’univers de cette grande puissance du crime organisé en lisant l’œuvre qui a inspiré le film du même titre (réalisé par PODZ et mettant en vedette Marc-André Grondin et Sergio Castellitto). Corruption, meurtres, alliances, construction de ponts, négociations, secrets de famille : Mafia Inc., c’est une partie de l’histoire de notre Québec et une véritable saga montréalaise à l’italienne.

4. Journal d’un amour perdu

Éric-Emmanuel Schmitt

Albin Michel

Éric-Emmanuel Schmitt est de retour avec un ouvrage des plus intime où il s’ouvre au lecteur dans un moment de grande détresse. Journal d’un amour perdu raconte le parcours de l’auteur qui perd sa plus grande source d’inspiration, de l’homme qui perd tous ses repères, mais surtout, de l’enfant qui perd sa mère. Comment faire le deuil de l’amour d’une vie : celui de la femme qui nous a donné la vie? Une œuvre extrêmement touchante qui permet de mettre des mots (et un baume) sur de très fortes émotions.

5. La sobriété : repenser nos habitudes de consommation pour un mode de vie sain

Éliane Gagnon

Trécarré

Après «Carnet de fuites», la comédienne et auteure Éliane Gagnon nous revient avec un ouvrage tout aussi personnel sur la sobriété. Permettant une belle prise de conscience sur le plaisir d’être sobre dans toutes les sphères de sa vie, l’auteure nous invite à trouver le bonheur à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur de soi. Car au-delà des dépendances et de l’ère de surconsommation dans laquelle nous baignons, il y a la réalisation que la vie peut être tout aussi intense et belle lorsque vécue sans abus, avec modération.

6. La géographie du bonheur (disponible le 25 février)

Véronique Marcotte

Québec Amérique

«Il est impossible de délimiter la géographie du bonheur. Chacun sa cartographie».

La vie de Jaco bascule lorsqu’il découvre que sa femme, Maurine, qu’il vient tout juste d’assister dans son suicide, lui cachait un grand secret. Double deuil pour cet homme qui croyait connaître celle avec qui il partageait son lit depuis plus de deux décennies. C’est pour trouver réponses à ses questions et retracer la vie de cette dernière qu’il mettra les pieds dans son pays d’origine pour la première fois : Haïti. C’est là qu’il retrouvera Clara, fille de Maurine née d’une aventure lors d’un voyage pour le travail. Alors que l’amour de sa vie met fin à ses jours, de l’autre côté de l’océan, c’est le début d’une toute autre histoire d’amour : celle qui nous permet de retrouver nos racines.

7. Créatrices

Valérie Chevalier et Andréanne Gauthier

Hurtubise

30 portraits de québécoises inspirantes et passionnées qui sauront vous faire réaliser que vous aussi, vous pouvez créer. Leurs visages, capturés par la photographe Andréanne Gauthier. Leurs mots, mis sur papier par la comédienne et auteure Valérie Chevalier. Leurs idées et leurs inspirations, rassemblées par deux jeunes femmes talentueuses qui font briller les idoles de plusieurs générations.