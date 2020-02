4 produits locaux de la région de La Malbaie à découvrir

En collaboration avec





Si vous prévoyez une escapade dans la superbe région de Charlevoix cet hiver, vous avez probablement hâte de dévaler les pentes de ski, profiter de l’air frais des montagnes et contempler les étendues d’eau glacées.

Après une journée passée en extérieur, il fait bon de s’attabler pour découvrir les produits de la région. Ça tombe bien: le secteur de La Malbaie est autant reconnu pour sa gastronomie accessible et diversifiée que pour ses paysages époustouflants !

Il faut dire que dans la région de La Malbaie, tout est une histoire de passion. Les chefs et les artisans s'évertuent à transformer les aliments qu'on y trouve en plats riches en saveurs. Ils y arrivent bien sûr grâce à leur talent, mais aussi grâce aux producteurs du coin qui portent un soin précieux à la fabrication d'aliments locaux.

À cet égard, voici quatre joyaux de production locale que vous pourrez goûter aux bonnes tables et dans les boutiques de la région charlevoisienne.



1. Champignons Charlevoix

Au pied du Mont Grand-Fonds, Danielle Ricard et son conjoint Jean-Pierre Lavoie cultivent des pleurotes, ces champignons en forme d’huîtres qui germent sur le bois. Dans leur champignonnière de 4000 pieds carrés, le couple fait pousser leur produit de prédilection de la manière la plus écolo possible. Champignons Charlevoix distribue dans les épiceries de la région divers délices maison confectionnés à base de leur ingrédient préféré : marinades, sauces piquantes, confitures... À vous d’essayer!

2. Boulangerie Pain d’exclamation!

Le meilleur de la farine est travaillé dans cette boulangerie avec vue sur le fleuve. Pain au levain, viennoiseries, brioches, pizzas, tartes... Il y a de tout dans cet établissement familial! Près de l’entrée, une section du terroir met en vedette les produits d’autres entreprises du coin. Passez-y pour prendre un café, luncher ou encore pour emporter du pain chez vous.

3. Chèvrerie de Charlevoix

Le délicieux fromage de chèvre du village de Saint-Agnès est tiré du lait de chèvre en liberté. L’été, les animaux trottent dans les pâturages de la ferme; l’hiver, ils se reposent au chaud dans leur établi en attendant la traite matinale. Soignées aux petits oignons, les bêtes vivent une vie longue et paisible au bord des montagnes: on leur fait même écouter de la musique dans l’étable! On craque pour le crottin de Fanny, le produit signature de la fromagerie.

4. Miel des Grands Jardins

Implantée dans la région depuis 1996, la miellerie possède plus de cent ruches dans les montagnes de Saint-Agnès, dans la vallée de Baie-Saint-Paul et près des Éboulements. Là, les abeilles butinent dans les fleurs sauvages, les bleuets et les vergers afin de produire un miel brut et onctueux.



Si certains producteurs font relâche pendant l'hiver (surveillez leur site Internet pour plus d'informations), sachez que leurs produits sont tout de même disponibles à l'achat dans divers points de vente de la région!

Ça vous donne l’eau à la bouche? Sachez que plusieurs restaurants de la région utilisent les produits locaux pour élaborer leurs plats, à manger sur place ou à emporter pour déguster plus tard lors de votre balade dans la région pittoresque de La Malbaie.



Vous cherchez à vous évader cet hiver ? Avec sa large gamme d’activités plein air et ses haltes gourmandes, la région de La Malbaie est la destination par excellence où s’amuser.