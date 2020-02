Essayez cette somptueuse recette SNAPIE! de Canard, chutney à l'oignon et orange, présentée par SB cuisine.

CANARD CHUTNEY À L’OIGNON ET ORANGE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 30 à 35 minutes

Ingrédients

2 magrets de canard

2 oignons, émincés

125 ml (1/2 tasse) jus d’orange

2 gousses d’ail, hachées

45 ml (3 c. à table) miel

125 ml (1/2 tasse) vin blanc

90 ml (6 c à table) vinaigre blanc

1 orange, le zeste

5 ml (1 c. à thé) graines de coriandre, moulues

Sel et poivre au goût

La garniture

Pommes de terre sautées

Purée de légumes

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

A l’aide d’un couteau, quadrillez le gras des magrets de canard.

ÉTAPE 3

Dans une poêle froide, à feu doux, disposez les magrets côté gras sur la poêle et laissez cuire, 10 minutes.

ÉTAPE 4

Retirez de la poêle, le gras qui a fondu.

ÉTAPE 5

À feu au maximum, faites colorer le gras des magrets.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, disposez les magrets, côté chair sur la plaque et laissez cuire au four, 15 à 18 minutes.

ÉTAPE 7

Entre temps, dans la même poêle chaude, faites revenir l’oignon, 3 minutes.

ÉTAPE 8

Ajoutez le jus d’orange, l’ail, le miel, le vin blanc, le vinaigre, le zeste, la coriandre et laissez compoter le tout, à feu moyen. Vérifiez l'assaisonnement. Réservez ce chutney.

ÉTAPE 9

A la sortie du four, assaisonnez généreusement puis taillez en 2 dans la longueur, les magrets de canard.

ÉTAPE 10

Dans chaque assiette, répartissez la purée de légumes, les pommes de terre sautées et une moitié de magret que vous nappez du chutney préparé.