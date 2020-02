26 astuces pour gagner de l'espace

Quelles sont les astuces pour transformer la maison en un espace aéré, ordonné et agréable à vivre? Comment tirer parti du moindre recoin? Les solutions n’étant pas toujours évidentes, on a demandé aux experts!

Yves Lefebvre

1. Avant tout...désencombrez!

Pour Jocelyne Vien, de chez Zone Atlantis, il faut avant tout désencombrer l’espace. L’organisatrice professionnelle suggère d’effectuer en premier lieu un inventaire. " Regroupez les objets par familles. Il devient alors facile de faire un tri et de choisir les rangements qui conviennent."

Astuces qui conviennent à toutes les pièces

2. Les meubles multifonctions sont indispensables. La desserte sur roulettes, par exemple, est facile à déplacer d’une pièce à l’autre et peut servir à une foule d’usages.

3. Le mobilier avec rangement intégré. Vous trouverez facilement en magasin des tables, des fauteuils et des bancs munis d’un espace de rangement discret: ils sont d’un grand secours quand les pouces sont comptés.

4. Les meubles sur mesure. Quand il est impossible de trouver un meuble pour occuper un espace confiné ou qu’on cherche à masquer un tuyau disgracieux, le mobilier sur mesure peut vous sauver la mise.

5. Inspirez-vous des minimaisons en profitant de la hauteur des plafonds: empilez les bibliothèques, faites-les monter le plus haut possible, posez des étagères au- dessus des portes. Récupérez vos murs!

6. Pensez transformable. La table qui se replie contre le mur ou le lit mural sont de belles solutions gains de place.

Casa Média

7. "Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place."

C’est le conseil de Catherine C. Léveillé, designer d’intérieur. N’utilisez surtout pas les bacs et les modules de rangement comme des fourre-tout. L’optimisation commence par le classement et la rigueur.

8. L'entrée

C’est là que s’entassent les chaussures et les manteaux. Le lieu devient vite encombré. Suivez le conseil de Catherine C. Léveillé: gardez les vêtements portés au quotidien sur des crochets, et rangez les autres dans un garde-robe... même si celui-ci est loin de l’entrée. Effectuez une rotation saisonnière.

9. Le séjour

Catherine C. Léveillé conseille d’acheter des fauteuils et des canapés plus petits pour laisser la place à des consoles fermées et à des tables au séjour. Mélyssa Robert suggère l’ajout de rangements au- dessus de la télé et la récupération de l’espace sous l’escalier qui mène à l’étage. Optez pour des poufs et des banquettes qui peuvent contenir les jetés, les télécommandes, ainsi que les fifils de la télé et des jeux vidéo.

Mario Melillo

10. Réorganisez le mobilier

Dans le salon, on a souvent trop de meubles, ce qui cause une ambiance surchargée et donne l’impression que l’espace est tout petit. Il faut donc se questionner: a-t-on vraiment besoin de deux fauteuils en plus du canapé modulaire? Cette table d’appoint contre laquelle on se cogne toujours les orteils, est-elle absolument essentielle à la fonctionnalité de la pièce? La bibliothèque débordant de livres et d’accessoires variés, n’encombre-t-elle pas visuellement le lieu?

Passez en revue vos habitudes, puis faites la distinction entre essentiel et superflu. Cela fait, les meubles jugés de trop peuvent être vendus, donnés, ou simplement relocalisés dans la maison... si l’espace le permet!

11. Truc déco

Une cloison en verre fait merveille pour délimiter les zones sans atténuer la sensation d’espace.

Yves Lefebvre

12. La cuisine

Jocelyne Vien rappelle que la cuisine est souvent le centre névralgique de la maison. Il est donc essentiel de bien l’organiser et d’utiliser adéquatement le moindre pouce carré. Optez pour des rangements discrets et intégrés afin de cacher tous les petits électros et n’hésitez pas à poser des armoires qui montent jusqu’au plafond. Les hauteurs sont parfaites pour l’entreposage des éléments qui servent rarement.

13. Truc déco

Les babillards en liège et les ardoises aimantées sont pratiques pour regrouper les papiers et les notes qu’on a tendance à éparpiller.

Yves Lefebvre

Dégagez l'espace

14. Vous manquez de tiroirs? Posez des tablettes ou des crochets pour garder à portée de main les ustensiles les plus souvent utilisés. Pensez aussi aux armoires de rangement hautes et étroites, qui se glissent facilement dans un recoin.

15. La tentation est grande d’acheter des produits en bonne quantité pour se constituer des réserves ou de privilégier des gros formats, qui durent plus longtemps. Ce sont toutefois des gestes à éviter si vous ne possédez pas de lieu d’entreposage adéquat ou si votre frigo est toujours plein à craquer.

16. Libérez les comptoirs: comme toutes les surfaces planes de la maison, les choses ont rapidement tendance à s’y accumuler pour former un bric-à-brac peu esthétique. C’est souvent la cause première de l’effet d’encombrement qui règne dans la cuisine, à plus forte raison si elle est petite. Ne conservez sur les comptoirs que les accessoires et petits électros que vous utilisez quotidiennement. Déjà, l’espace semblera décuplé!

Mario Melillo

17. La salle à manger

Dans la salle à manger, l’ajout d’un buffet, même très étroit si l’espace est réduit, est un bon investissement: il fournira de la place pour ranger la vaisselle des grands jours ou des éléments comme les linges à vaisselle, les jeux de société, etc. Côté mobilier, il peut être intéressant de disposer un long banc d’un côté de la table plutôt que des chaises; il fournit plus d’assises et peut se glisser sous la table pour dégager l’espace en dehors des repas.

Drew Hadley

18. Truc déco

Dans une salle à manger trop étroite, un miroir à grande surface ou plusieurs petits peuvent faire des miracles.

19. La salle de bains

Les pharmacies avec portes-miroirs peuvent agrandir visuellement la pièce. N’oubliez pas l’espace sous le meuble-lavabo suspendu: il peut recevoir les serviettes. Mélyssa Robert suggère l’ajout de tablettes au-dessus de la toilette pour ranger les rouleaux de papier, alors que Catherine C. Léveillé conseille de compartimenter les tiroirs du meuble-lavabo pour ranger tous ces petits riens qui, autrement, traîneraient sur le comptoir.

Casa Média

20. Truc déco

Jocelyne Vien sort tous les savons de leur emballage pour les mettre dans un vase décoratif. Les savons sont ainsi faciles d’accès et ajoutent une touche colorée.

21. Truc déco

Peindre tous les murs en blanc: c’est lumineux, et l’uniformité de ton fait paraître les pièces plus grandes.

22. La chambre

Optez pour un lit muni de tiroirs ou pour un modèle escamotable, qui comporte un rangement pour la literie et le linge de maison. La tête de lit peut aussi comporter un espace de rangement pratique; il en existe plusieurs modèles sur le marché. Vous avez déjà un lit? Catherine C. Léveillé vous suggère de le décoller du mur pour cacher, derrière la tête, des bacs ou un meuble bas. Si la tête est très haute, elle peut même dissimuler un support à vêtements!

Yves Lefebvre

23. Le garde-robe

Dans le garde-robe, accrochez à la tringle un organiseur suspendu pour les lainages, souvent trop gros pour les tiroirs.

24. La chambre d'enfant

Dans la chambre d’enfant, choisissez des lits superposés ou des meubles en hauteur pour gagner de l’espace au sol et installer un bureau.

Geneviève Moreau

25. Truc déco

Choisissez un mobilier qui n’est pas trop enfantin, afin qu’il puisse être utilisé pendant des années, et marquez aux prénoms des enfants les bacs placés dans la bibliothèque. Ils pourront y ranger eux-mêmes leurs jouets.

26. La salle de jeux

Dans la salle de jeux, tous nos experts conseillent de multiplier les bacs de rangement et de privilégier les meubles sur roulettes, faciles à placer contre les murs après utilisation. Mélyssa Robert suggère aussi de troquer le bureau contre une planche amovible qui peut être posée sur des classeurs, puis facilement rangée.