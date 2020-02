Essayez cette succulente recette SNAPIE! de Filet de porc aux épices, présentée par SB cuisine.

FILET DE PORC AUX ÉPICES

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

15 ml (1 c. à table) paprika doux

15 ml (1 c. à table) sucre

15 ml (1 c. à table) raifort

8 ml (1/2 c. table) graines de cumin, moulues

8 ml (1/2 c. table) café moulu

1 gousse d’ail, hachée

1 filet de porc du Québec

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) bière blonde

½ bouillon cube de légumes

60 ml (4 c. à table) lait de coco

Sel et poivre au goût

La garniture

4 portions de riz cuit

2 mangues, en cubes

2 tiges d’oignon vert, en rondelles

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez le paprika, le sucre, le raifort, le cumin, le café et l’ail.

ÉTAPE 3

Enrobez le filet de porc du mélange préparé.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faites saisir le filet de porc dans l'huile, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, déposez le filet et laissez cuire au four, 15 minutes.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans la même poêle chaude, ajoutez la bière, le bouillon cube et laissez réduire de moitié.

ÉTAPE 7

Ajoutez le lait de coco, mélangez et vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Servez le porc en tranches sur du riz, accompagné de la sauce préparée, de cubes de mangue et de rondelles d’oignon vert.