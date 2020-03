Malheureusement, la privation alimentaire nuit grandement à la santé et au bien-être des gens influencés par les standards de beauté inatteignables proposés par l’industrie de la mode et du divertissement. Voici 18 bonnes raisons de ne plus jamais suivre un régime amaigrissant!

1. Les diètes comportent des risques pour la santé physique, puisqu’elles proposent souvent des formules qui comportent des carences en vitamines, en minéraux et en énergie.

2. Selon plusieurs spécialistes en nutrition, l’apport calorique d’une personne ne devrait jamais se situer sous la barre des 1 200 quotidiennement. Les gens qui mangent un nombre très restreint de calories peuvent souffrir de malnutrition, causée par la déficience de nutriments. La «sous-alimentation» peut provoquer de graves problèmes de santé. Cliquez ici pour connaître vos besoins énergétiques estimatifs, selon Santé Canada.

3. Lorsque le corps est privé de nourriture et n’a pas les éléments nécessaires à son bon fonctionnement, vous courez des risques de déshydratation, de fatigue intense, vous aurez de la difficulté à vous concentrer ou encore des troubles de digestion.

4. La privation de nourriture et les régimes hypocaloriques a répétition ralentissent et nuisent au métabolisme basal (la quantité de calories nécessaire au corps pour vivre au repos). Lorsqu’une personne ne mange pas normalement, son métabolisme de base ralentit et dépense le moins d’énergie possible pour assurer les fonctions vitales.

5. Choisir de vous priver de nourriture quand vous avez une sensation de faim a des répercussions directes sur la santé mentale. Vous pouvez développer une relation négative avec les aliments ce qui peut entraîner, dans certains cas, le développement de troubles alimentaires. Selon Anorexie et boulimie Québec (ANEB), ces comportements sont principalement caractérisés par des habitudes alimentaires anormales, une crainte intense de prendre du poids et une grande préoccupation par rapport à l’image corporelle.

6. Une étude publiée dans le Nutrition Journal a conclu que les régimes hypocaloriques conduisent à une augmentation de la production de cortisol, connue comme l’hormone du stress, et que le fait de compter les calories est intimement lié à l’augmentation du stress psychologique et des troubles de l’humeur, comme la dépression.

7. Les nombreux échecs subis par les personnes qui suivent des diètes entraînent dans plusieurs scénarios une détérioration de l’estime de soi.

8. Une étude américaine publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que l’enchaînement de régimes peut entraîner une baisse du bon cholestérol, augmentant ainsi les risques de souffrir d’une maladie cardiovasculaire.

9. Les diètes peuvent mener à un gain de poids. Comme le corps réagit à une privatisation comme à une famine, il réduit sa consommation d’énergie. Quand vous recommencez à manger normalement, le corps a tendance à entreposer sous forme de graisses les calories et vous reprenez donc le poids perdu et parfois plus.

10. Les adeptes de diètes ne sont pas à l’écoute de leur corps et confondent régulièrement la faim avec des besoins émotionnels. Ces gens bouleversent les signaux de satiété de leur organisme, et ont donc plus d’appétit et ne se sentent jamais rassasiés.

11. Les diètes qui proposent une perte de poids rapide font fondre les muscles et non la graisse. Une perte de poids graduelle (1 à 2 livres par semaine) favorise la perte de graisse et non des muscles (et d'eau).

12. Privé de nourriture, le corps réduit sa température afin d’utiliser le moins d’énergie possible. Résultat? Les gens au régime ont toujours froid.

13. Manger un seul type d'aliment pour perdre des kilos rapidement conduit directement à la reprise du poids dès que le régime alimentaire normal est restauré. Lorsqu’il est privé de ce dont il a besoin, le corps demande les aliments manquants. Vous aurez donc une sensation de faim en permanence.

14. Les gens qui suivent la tendance «6 petits repas par jour» ingurgitent souvent plus de calories que s’ils mangeaient trois fois par jour, selon leur faim.

15. Les régimes végétariens peuvent aussi conduire à la prise de poids. Contrairement à ce que les gens croient, il existe plusieurs produits caloriques dans ce type d’alimentation. Il est donc important d’être attentif aux quantités de fromages, de pâtes et de noix ingurgitées.

16. Attention! Les «bons aliments» doivent aussi être consommés en quantité raisonnable. Oui, le chocolat, le vin rouge, l’huile d’olive et les avocats contiennent des bienfaits pour la santé, mais contiennent beaucoup de calories.

17. Vous ne devez pas tenter d’éliminer les glucides de votre alimentation. Diminuez votre quantité de riz et de pain blanc parce qu’ils ne contiennent pas beaucoup de nutriments, mais consommez du pain à grains entiers et du riz brun qui sont riches en fibres et en vitamine B.

18. Les produits sans gras ne contiennent pas nécessairement moins de calories. Dans la majorité des cas, les matières grasses sont compensées par un apport en sucre. D’ailleurs, le corps a besoin de gras pour se sentir rassasié. Privilégiez les bons gras comme les poissons riches en Omega-3, les noix, les huiles végétales, etc.