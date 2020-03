Déménagement: 10 cadeaux de crémaillère

Que ce soit pour souligner le déménagement d’un proche ou accueillir un nouveau voisin dans le quartier, le cadeau de crémaillère est un petit geste toujours très apprécié. Pour le rendre encore plus spécial, pourquoi ne pas le créer vous-même? Voici 10 idées pour vous inspirer.

1. À l’instar d’un panier ou d’une boite, utilisez, comme ici, une jolie lanterne pour contenir les éléments du cadeau. En jouant sur la thématique du bar, on y a inséré tout le nécessaire à la création d’un cocktail. La lanterne pourra être utilisée comme déco par la suite!

2. Rassemblez des éléments qui contribueront à personnaliser la nouvelle demeure et dorloter les nouveaux occupants: un jeté, une plante, une chandelle odorante, des produits pour le corps, etc. On rassemble le tout dans une belle boite, et voilà!

3. Ils sont amateurs de café? Offrez-leur un panier rempli de grains de café, tasses, biscotti... et pourquoi pas un abonnement à un journal ou un magazine? Leurs matins seront plus doux grâce à vous!

4. Offrez-leur des fleurs...autrement. Créez une plaque personnalisée pour accrocher leurs clés à l’aide d’une planche de bois et de quelques crochets. Suspendez-y un pot Mason dans lequel vous aurez déposé le bouquet.

Etsy - NowPaintedandNew

5. Fan de cuisine? Offrez-leur des biscuits maison et ajoutez-y quelques jolis ustensiles et articles de cuisine.

Sur la table

6. Nouveaux voisins dans le quartier? Aidez-les à se sentir chez eux avec un plan du quartier accompagné de vos meilleurs adresses et endroits à découvrir.

7. Qui dit déménagement dit souvent corvée de ménage. À défaut d’offrir votre aide, offrez-leur un panier rempli de produits ménagers pour faire maison nette comme celui de Honey&Lime.

8. Assurez-vous qu’ils ont tout sous la main pour les menus travaux dans la maison: colle, marteau, lampe de poche, nécessaire à accrocher les cadres, barre d’alimentation multiprise, protecteurs de plancher en feutres, etc.

9. Après un déménagement, on a pas toujours le temps ou les produits requis pour cuisiner. Pourquoi ne pas leur offrir tout le nécessaire pour un bon repas dans leur nouvelle demeure?

10. Vous êtes à court d’idées? Une plante verte ou des fines herbes sont toujours appréciées.