Les motifs et imprimés, tendance printemps-été

Les tendances printemps-été 2020 sont sorties et les boutiques commencent à recevoir les nouvelles collections! D'après ce qu'on peut voir, les motifs auront la cote pour la prochaine saison. Pour vous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend, Mitsou vous présente des motifs et des imprimés qui seront très tendance en 2020.

Voici le top trois des imprimés qui seront présents partout dès le printemps:

1. Des pois noirs et blancs.

Intemporel, rétro, chic et original. Choisissez la grosseur des pois selon votre type de silhouette et portez-les sur la partie de votre corps que vous souhaitez mettre en valeur. Notez que les petits motifs ont tendance à amincir tandis que les plus gros à donner du volume. Tout est une question d’équilibre, mais c’est un motif qui va à tous et à toutes.

2. Des motifs animaliers

Le zèbré, le léopard et le motif peau de serpent seront ceux qui seront les plus populaires.

3. Le motif Paisley ou cachemire 70’s

C’est un motif d’origine perse appelé «boteh», qui signifie «bouquet de fleurs» et «arbuste» en persan. C’est un motif phare de l’élégance masculine. On en retrouvera sur beaucoup de chemises pour les hommes, versions chic et plus rock. Pour les femmes, on le portera de manière romantique, principalement sur des robes et des jupes.

De plus, les motifs de grosses fleurs et de végétaux seront aussi bien présents dans les boutiques.