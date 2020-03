Une magnifique maison à étage dans le Vieux-Rosemont

La designer de mode Eve Gravel et le musicien Jean-Phi Goncalves mènent une vie professionnelle active. Entre les essayages et les répétitions, le couple a trouvé le temps d’aménager un nid à son image. Située au cœur d’un quartier montréalais en pleine effervescence, leur maison à étage présente un heureux mélange de styles.

Drew Hadley

Aménagement les proprios, secondés par Anne Tremblay, designer, LT Intérieurs • Miroir wayfair.ca • Dessus du meuble The Saltbox Shoppe • Vélo pour enfant antiquaire

Il y a cinq ans, Eve et Jean-Phi craquaient pour cette maison à étage du Vieux-Rosemont. «C’est un quartier parfait pour élever des enfants. Il y a plusieurs ruelles vertes et une garderie d’exception au coin de la rue», dit Eve. Dès l’achat, ils souhaitaient transformer le lieu à leur image. «On voulait une ambiance très cocooning et marier divers styles: moderne, industriel et rustique.

Au bout du compte, il fallait que l’ensemble soit harmonieux, que ce soit confortable, beau et pratique», déclare la proprio, qui aime encourager l’achat local. «On a fait fabriquer sur mesure, par des gens d’ici, plusieurs éléments du décor. On en a aussi récupéré et créé nous-mêmes. Ça fait partie de nos valeurs.»

Grâce aux bons conseils d’Anne Tremblay, designer d’intérieur et amie du couple, la métamorphose est réussie!

Drew Hadley

ENTRÉE

Un demi-mur séparait déjà l’entrée du salon; on l’a simplement prolongé de façon à pouvoir y adosser le canapé. Puis dans l’angle du mur, on a intégré une fausse fenêtre sans verre, qui rend l’espace plus lumineux.

SALON

Les planches de pruche disposées sur toute la longueur du mur du salon et de la salle à manger ont été blanchies. «Le blanc met en valeur le mobilier, les éléments en bois et les objets déco», explique la designer. Dans cet espace résolument moderne, un chariot de la fin du 19e siècle, faisant office de table basse, tranche avec style.

Drew Hadley

Canapé Maison Corbeil• Meuble télé, tablettesblanches et coussin à motifsgéométriques Ikea • Tablebasse kijiji.ca • Lampe detable Zone • Applique encuivre Luminaire Authentik• Coussins à franges BobbieMade, sur etsy.com

SALLE DE JEU

Eve souhaitait intégrer une zone jeu à même le rez-de-chaussée. «Jules et Gaspard sont encore petits; on aime les avoir à l’œil», avoue la maman, qui a joué d’astuce pour créer un espace ordonné. Sous la fenêtre, elle a placé un banc de rangement fabriqué sur mesure, dans lequel sont déposés les jouets des deux garçons. Rideau en macramé, tapis en laine et petits accessoires déco personnalisent le coin.

Drew Hadley

Pouf et tapis The Boho Lab • Suspension Luminaire Authentik • Rideau en macramé et sac en tissu pour jouets wayfair.ca • Coussins fabriqués par la proprio • Globe terrestre antiquaire

SALLE À MANGER

Adossé au mur de la salle à manger, l’élégant piano de Jean-Phi a trouvé une place de choix dans la maison. Ses lignes droites et sa teinte se conjuguent harmonieusement avec le mobilier. Les chaises en métal et en cuir ainsi que la base de la table adoptent le look industriel recherché par les proprios. Une large suspension à l’intérieur cuivré réchauffe l’atmosphère.

Drew Hadley

Table Jean-François Éthier, ébéniste • Chaises Maison Corbeil • Suspension Luminaire Authentik • Tableau souvenir de voyage créé par un artiste cubain

Drew Hadley

CUISINE

La cuisine a été entièrement rafraîchie. «On a conservé les armoires du bas, mais on les a peintes en blanc, en plus de changer leurs poignées.» Le blanc lustré choisi pour tous les rangements s’allie à la brillance du quartz des comptoirs pour insuffler de la sophistication à l’ensemble. La hotte recouverte de lambris de couleur crème et le bois de l’îlot apportent la touche rustique souhaitée.

Drew Hadley

Armoires et tabourets Ikea • Suspensions Luminaire Authentik • Porte-fenêtre Auroral • Ardoise adhésive (sur le réfrigérateur) Zone

CHAMBRE PRINCIPALE

Avec sa déco ton sur ton, la chambre dégage une ambiance apaisante. La tête de lit en cèdre blanchi et les tables de chevet faites à partir de caisses de bois recyclées contribuent à cette atmosphère décontractée. Une partie de l’espace a été convertie en walk- in pour maximiser le rangement. Le style n’a cependant pas été négligé: le rail apparent et le bois de grange de la porte coulissante donnent beaucoup de caractère.

Drew Hadley

Drew Hadley

Applique Lambert & Fils • Rail de la porte coulissante Rona

SALLE DE BAINS

L’harmonie visuelle du rez-de-chaussée se prolonge jusque dans la salle de bains. Au-dessus des meubles-lavabos, le métal des cadres de miroirs et le cuivre brossé des appliques contrastent agréablement avec la céramique imitant le bois blanchi. Il s’agit par ailleurs de la seule pièce de la maison dont les planchers ne sont pas faits de bois franc; ici, les grands carreaux de céramique représentent une solution pratique.

Drew Hadley

Meubles-lavabos et robinetterie Ikea • Miroirs et tapis West Elm • Appliques Luminaire Authentik • Crochets et poignées des meubles-lavabos Anthropologie • Chaise brocante • Serviettes achetées à la Martinique

Drew Hadley

Stylisme: Geneviève Simard