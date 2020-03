Comment prévenir le relâchement cutané à la ménopause ?

En collaboration avec



Si vous êtes en plein processus de ménopause ou que ce moment approche à grands pas, il est fort probable que vous vous questionnez sur les soins de la peau à privilégier durant cette étape charnière de votre vie.

En 2025, plus d’un million de femmes seront ménopausées. En plus de tous les changements physiques et psychologiques que pourrait entraîner ce passage obligé, plusieurs femmes remarqueront un relâchement cutané sur leur visage et l’ensemble de leur corps.

Heureusement, des produits très efficaces permettent de pallier ce problème. Vous souhaitez prévenir cette transformation de l’épiderme ? Voici quelques conseils pour y arriver.



Pourquoi ce relâchement cutané ?

D’abord, il faut savoir que sont principalement les hormones qui causent le relâchement de la peau lors de la ménopause. La diminution du taux d’oestrogène et l’augmentation du taux d’androgène entraînent un vieillissement cutané accru. Celui-ci se manifeste par un amincissement de la surface de la peau, une déshydratation et une augmentation des taches pigmentaires (les fameuses « taches brunes »). En parallèle, la diminution de fibres de collagène cause une perte d’élasticité de la peau et entraîne l’apparition de rides et de ridules.

Rassurez-vous : bien que plutôt désagréables, ces symptômes sont tout à fait normaux.

New Africa - stock.adobe.com

Que faire pour le prévenir?

Plusieurs solutions s’offrent à vous : combinées, elles permettent de prévenir le relâchement cutané de la meilleure manière possible.

• Intégrez des produits performants à votre routine beauté

Depuis 17 ans, la gamme Neovadiol de Vichy permet aux femmes ménopausées de traiter les besoins particuliers de leur peau. Le tout nouveau produit Neovadiol Phytosculpt consacre son expertise à deux zones spécifiquement affectées par la ménopause : les contours du visage et le cou. La crème à la texture fondante contient des ingrédients actifs comme du Pro-Xylane et de l’acide hyaluronique afin d’améliorer la densité et la fermeté de l’épiderme ainsi que des phytostérols pour la resculpter.

Comme tous les produits Vichy sont hypoallergéniques, sans parabènes et testés sur les peaux sensibles sous contrôle dermatologique, ceux-ci conviennent à tout type de peau.



• Surveillez votre alimentation

De nombreux aliments contiennent des nutriments essentiels à la production de collagène. Recherchez ceux à teneur élevée en vitamine A et C, en antioxydants, en acides aminés essentiels et en magnésium. Les omega-3, quant à eux, préviennent l’inflammation et la déshydratation de votre peau.



• Évitez les irritants

Le vieillissement de la peau se met en branle bien avant la ménopause et peut s’accélérer durant ce processus. Pour le contourner dans la mesure du possible, évitez l’exposition prolongée au soleil, à la pollution et aux rayons UV, cessez de fumer et diminuez votre consommation d’alcool.

New Africa - stock.adobe.com

• Bougez

Le sport modéré est recommandé pour adoucir plus d’un symptôme relié à la ménopause. Effectuer régulièrement des exercices cardio-vasculaires et musculaires comme la marche rapide, la nage ou le yoga permet de stimuler votre circulation sanguine et votre production hormonale, deux facteurs clés dans le maintien d’une peau en santé.



• Pratiquez l’automassage

Le massage stimule la circulation sanguine, tonifie la peau et permet de faire pénétrer les soins du visage dans toutes les couches de l’épiderme. Lorsque vous appliquez votre baume à masser de prédilection, profitez-en pour frictionner fermement le contour de votre visage et votre cou, de bas en haut, à quelques reprises.



Prévenir le relâchement cutané à la ménopause vous préoccupe ? Avec un produit efficace comme le Phytosculpt de la gamme Neovadiol de Vichy, vous serez à même de contourner le problème sans souci !